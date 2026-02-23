Torrelavega celebra las Marzas con nuevo horario y con un recuerdo a Raúl Castillo

Presentación de las Marzas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará este sábado, 28 de febrero, la XXXVII edición de la Noche de Marzas, una de las tradiciones más arraigadas del municipio y que este año traerá novedades como el adelanto del horario para facilitar la participación y el cambio de ubicación de la tradicional representación de La Rutona, que se celebrará a las 20.15 horas en la balconada de la Casa de los Escudos.

Además, habrá un recuerdo a Raúl Castillo, director de la Ronda Marcera durante más de tres décadas, al ser la primera edición que se celebra tras su fallecimiento.

Uno de los momentos más destacados será el nombramiento del Marcero Mayor 2026, que este año recaerá en Adolfo Díaz por ser una figura muy vinculada a la cultura tradicional de Torrelavega.

Su trayectoria como impulsor del coro Raíces Cántabras y su participación en diversas agrupaciones musicales y culturales han sido determinantes para este reconocimiento.

La programación ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Esther Vélez; el director de la Ronda Marcera, José Ramón García; y el coordinador, Manuel Calleja.

Entre las actividades de la programación han destacado el proyecto 'Las Marzucas', que reunirá a más de 400 escolares de 12 centros educativos en la Plaza de La Llama; el acto institucional en el Parlamento de Cantabria junto a otras rondas el 3 de marzo a las 20.00 horas; el concierto de Marzas y Relatos en la Iglesia de la Asunción el día 5 de marzo, a las 19.45 horas; y una salida de difusión de Marzas a Nava del Rey (Valladolid) con el apoyo de los ayuntamientos de ambos municipios.

Y entre las novedades, la Ronda Marcera cantará a las 22.30 horas en la sede del Centro de Mayores Ramiro Bustamante junto a su propia ronda, en un gesto que busca reforzar el carácter intergeneracional de esta tradición y el vínculo con quienes han mantenido viva la cultura popular durante décadas.

Además, se ha comenzado a trabajar el proyecto 'Marzas güelas' para que los mayores puedan disfrutar siendo protagonistas de sus propias Marzas, que están ensayando en cinco residencias y dos centros de mayores.

RECORRIDO RONDA MARCERA

Respecto al recorrido de la Ronda Marcera, comenzará el sábado a las 19.30 horas desde la Plaza Mayor, para seguir por las calles Consolación, Julián Ceballos y Serafín Escalante.

A las 20.15 horas tendrá lugar la representación de La Rutona en la balconada de la Casa de los Escudos y, posteriormente, la ronda seguirá su itinerario habitual por distintos puntos emblemáticos del municipio hasta llegar, a las 22.30 , a la sede del Centro de Mayores Ramiro Bustamante, donde cantará junto a su ronda.

El recorrido finalizará en la Fuente de Cuatro Caños con el saludo a Marzo.

La concejala ha destacado que las Marzas son "una seña de identidad de Torrelavega" y ha mostrado un reconocimiento expreso a la Ronda Marcera por "su compromiso, su constancia y el enorme trabajo" que realizan durante todo el año para mantener viva esta tradición.

"Gracias a su implicación y esfuerzo, las Marzas no solo se conservan, sino que siguen creciendo y adaptándose a nuevas generaciones", ha subrayado. También ha señalado que, tras el fallecimiento del que fuera director de la ronda, "es inevitable vivir esta edición con emoción. Raúl dedicó su vida a las Marzas y dejó un legado que hoy continúa".

Por su parte, el coordinador de la Ronda ha subrayado que las Marzas son "el resultado de muchos meses de trabajo, ensayos y dedicación", y que "esta edición va a sonar muy bien porque seguimos el legado de Raúl y porque la Ronda mantiene intacto su espíritu".

Finalmente, el actual director ha explicado que se han introducido "pequeños ajustes" este año de cara a que "más personas puedan acompañarnos y que los propios marceros puedan disfrutar con mayor comodidad".

Sobre la nueva ubicación, ha afirmado que la Casa de los Escudos "ofrecerá un marco excepcional para uno de los momentos más simbólicos de la noche".