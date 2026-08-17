Torrelavega cierra 'Vive la Feria' con una 'Noche de himnos' encabezada por Camela

Concierto de Camela en Torrelavega - MOURO PRODUCCIONES

TORRELAVEGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Vive la Feria Torrelavega' ha puesto este domingo el broche final a su programación, con una 'Noche de himnos' encabezada por Camela, junto al cantautor argentino Coti y el dúo cántabro Cris y Diego.

Concluyen así tres jornadas de directos que han reunido en La Lechera a artistas como Kate Ryan, DJ Sash!, Haddaway, Marlon, Íñigo Quintero, Mizmaya, Coti o Camela, ante miles de personas, ha indicado Mouro Producciones en nota de prensa.

Camela llegó a Torrelavega con su gira '+ de 30' para protagonizar una de las actuaciones centrales de la 'Noche de himnos', en la que cerró el festival con sus grandes éxitos y el dúo presentó también un adelanto de su próximo disco, 'Titánicos', previsto para noviembre.

El dúo, formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín, reunió a un público de varias generaciones en torno a un repertorio que ha convertido la tecno-rumba en uno de los fenómenos musicales más reconocibles del país.

El concierto ofreció temas como 'Corazón indomable', 'Sueños inalcanzables', 'El calor de mi cuerpo', 'Nunca debí enamorarme', 'Háblale de mí', 'La estación del querer', 'Has cambiado mi vida', 'Nunca te he olvidado', 'Tú mirada' y 'Lágrimas de amor'.

Previamente, el artista argentino Coti desplegó un directo, alternando guitarra y teclados, a través de una selección de canciones que incluyó 'Otra vez', 'Andar conmigo', 'El embrujo', 'Octubre', 'Te quise tanto' y 'Días'.

Coti ha participado en trabajos junto a artistas como Andrés Calamaro, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Ismael Serrano y Julieta Venegas, además de firmar canciones de amplia repercusión en la música en español.

Mientras que Cris y Diego, dúo cántabro especializado en versiones, inauguró la noche. Acompañada al piano por Diego de la Vega, la cantante Cristina González interpretó grandes éxitos como 'Vivir así es morir de amor', 'Peces de ciudad', 'Resistiré' y 'Piano Man'. El repertorio incluyó también un medley dedicado a Nino Bravo, con 'Un beso y una flor', 'Te quiero, te quiero' y 'Libre'.

La 'Noche de himnos' puso fin a 'Vive la Feria Torrelavega', festival promovido por Consor Music con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.