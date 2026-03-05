Torrelavega conmemora el 8M con actividades culturales, formativas y reivindicativas durante todo el mes

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación de actividades culturales, formativas y reivindicativas que se desarrollará a lo largo de todo el mes.

La concejal de Igualdad, Patricia Portilla, ha señalado que se trata de "una de las fechas señaladas" dentro del calendario de su departamento, que el Ayuntamiento volverá a celebrar este año con diferentes propuestas dirigidas a visibilizar el talento femenino y seguir avanzando en la igualdad.

El acto central tendrá lugar el domingo 8 de marzo, a las 11.00 horas, en la Plaza Mayor, con la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer de Torrelavega. Posteriormente, la Concejalía pondrá a disposición de la ciudadanía autobuses gratuitos para asistir a la concentración convocada en Santander.

La edil ha destacado que la programación está marcada por la colaboración entre áreas municipales y colectivos de la ciudad.

Entre las actividades destacan propuestas culturales como el concierto 0Cantabria Gospel Experience', el 6 de marzo en el Teatro Municipal Concha Espina, o el monólogo 'No estoy de frente', de Mari Paz Sayago, el día 7 en el mismo escenario.

La programación incluye también exposiciones como 'Only Women 8', en el Centro Nacional de Fotografía, y 'Femenino plural', en la Sala Mauro Muriedas, con propuestas creativas desarrolladas por mujeres vinculadas a la ciudad.

Asimismo, el 8 de marzo el Teatro Municipal Concha Espina acogerá el concierto 'En clave femenina', a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ataúlfo Argenta; el lunes 9, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura se impartirá la conferencia 'La montaña tiene hombre de mujer. Entre el hielo y la roca'; y el día 27, de 10.00 a 13.00 horas, se ofrecerá un 'Paseo por Torrelavega' con mirada femenina, con inscripciones en Espacio Mujeres.

TALLERES, CHARLAS Y ACTIVIDADES EN ESPACIO MUJERES

Dentro de las actividades impulsadas por la Concejalía, el Centro Municipal de Igualdad Espacio Mujeres acogerá varios talleres y charlas este mes.

Entre ellos, los talleres 'Abraza a tu niña interior', organizado por la asociación Woman's Grace los días 11 y 18, 'Corresponsabilidad en la era digital', el día 13 y 'Estereotipos en el cine', el día 30; y la charla '¿Por qué nos sentimos culpables? Lo que la historia no nos enseña', el 18 de marzo.

También forma parte del programa el Verduleras Fest que celebrará su cuarta edición el 14 de marzo en la Plaza de La Llama.

Portilla ha destacado que se trata de "una programación variada, con diferentes actividades formativas y divulgativas" que pretende llenar el mes de marzo de propuestas culturales y de reflexión.

Las actividades organizadas en Espacio Mujeres son gratuitas hasta completar aforo y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden reservar plaza contactando con el Centro Municipal de Igualdad Espacio Mujeres, bien de forma presencial o llamando al teléfono 942 80 32 08.