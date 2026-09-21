Torrelavega conmemora el Día Mundial del Alzheimer y muestra su apoyo a las personas afectadas y sus familias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega se ha sumado este lunes a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer con diferentes acciones dirigidas a sensibilizar sobre esta enfermedad, dar visibilidad a las necesidades de los afectados y sus familias y apoyar el trabajo que desarrolla la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria (AFA Cantabria).

La conmemoración de este año tiene como lema 'El no ya no es una respuesta', con el que AFA Cantabria reclama el acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos desarrollados para ralentizar la evolución del Alzheimer en determinados casos y reivindica que estos avances puedan incorporarse al sistema público.

El concejal de Sanidad, José Luis Urraca, representantes de AFA Cantabria y concejales de la Corporación han participado en el exterior del edificio municipal de La Llama en la lectura del manifiesto y el despliegue de una pancarta conmemorativa.

Además, durante la mañana la asociación ha instalado una mesa informativa para acercar a la ciudadanía información sobre la enfermedad, los servicios que presta y el apoyo que ofrece a pacientes y familiares.

Urraca ha incidido en la importancia de aprovechar esta jornada para sensibilizar y acompañar a quienes conviven diariamente con el Alzheimer. "Nuestro compromiso, por lo tanto, no sólo de palabras, es también con hechos", ha afirmado, recordando la colaboración que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con AFA Cantabria.

El concejal ha recordado especialmente a "todas las personas que conviven con la enfermedad", incluyendo a los pacientes, sus familiares y cuidadores, así como a los profesionales que trabajan en su atención.

Dentro de ese apoyo, Urraca ha anunciado que próximamente el Ayuntamiento concederá a AFA Cantabria una subvención de 10.800 euros y ha recordado la puesta en marcha este año del Centro de Día de Alzheimer en el barrio de San Ramón, que ya atiende a cinco personas.

En este sentido, la directora del Centro de Día y miembro de AFA Cantabria, Soraya González, ha puesto en valor una colaboración municipal que se mantiene desde hace años y que permite a la asociación desarrollar diferentes recursos dirigidos a la población.

Entre ellos se encuentran talleres preventivos de memoria para personas sin diagnóstico y talleres de estimulación cognitiva para personas diagnosticadas en estadios iniciales. González se ha referido también a la apertura del Centro de Día en las antiguas escuelas de Isla Verde, un recurso que dispone de 18 plazas.

'EL NO YA NO ES UNA RESPUESTA'

El manifiesto leído durante el acto ha centrado las reivindicaciones de este Día Mundial del Alzheimer en el acceso a los nuevos tratamientos.

AFA Cantabria recuerda que, tras años sin avances farmacológicos de estas características, existen nuevos fármacos dirigidos a determinados pacientes en fases iniciales que pueden contribuir a ralentizar la evolución de la enfermedad. "No son la panacea, tampoco van a curar, ni son aptos para todas las personas", recoge el manifiesto, que subraya, sin embargo, que pueden ofrecer una opción a algunos pacientes diagnosticados en fases iniciales y constituyen "la puerta de entrada a otros tratamientos futuros".

AFA Cantabria reclama que estos avances puedan estar disponibles también dentro del sistema público. "El Alzheimer es una enfermedad más, que debe ser tratada con las mismas herramientas que la ciencia pone a disposición de los sistemas públicos", señala el manifiesto.

La asociación insiste así en el mensaje elegido para este 21 de septiembre, 'El no ya no es una respuesta', con el que pide avanzar en el acceso a los tratamientos y continuar impulsando la investigación y la atención a las personas con Alzheimer.

Las actividades conmemorativas continuarán esta noche, cuando los edificios municipales y las fuentes de Torrelavega se iluminarán de verde, color representativo del Alzheimer, como muestra de apoyo y reconocimiento a las personas afectadas, sus familias, cuidadores y profesionales.