Torrelavega convoca dos puestos de conserje mediante concurso interno de méritos

TORRELAVEGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha convocado un proceso selectivo para la provisión definitiva, mediante concurso interno de méritos, de dos puestos de conserje.

Las bases y la convocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 5 de mayo, y el plazo de presentación de instancias ya está abierto, pudiendo presentarse hasta el próximo 26 de mayo.

La concejala de Recursos Humanos, Laura Romano, ha informado que la convocatoria contempla la cobertura de dos puestos de conserje, uno en el colegio Cervantes y otro en la Biblioteca Municipal Gabino Teira.

Ambos corresponden a la escala de Administración General, subescala subalterna, con nivel de complemento de destino 12. El puesto del colegio tendrá jornada partida de lunes a viernes, mientras que el de la biblioteca contará con turnos alternos de mañana o tarde y dos sábados al mes.

Este proceso selectivo está dirigido a empleados municipales del Ayuntamiento de Torrelavega que sean funcionarios de carrera en la categoría de conserje y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

La provisión se realizará mediante concurso interno de méritos, en el que se valorarán aspectos como la antigüedad, la formación académica, los cursos de formación y la experiencia en puestos anteriores.

Las instancias deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento (calle Juan José Ruano, 9) o a través de la sede electrónica municipal.

El modelo de solicitud estará disponible tanto en el propio Registro como en la página web del Ayuntamiento de Torrelavega http://www.torrelavega.es (sede electrónica/oferta pública de empleo).

Romano ha señalado que esta convocatoria se enmarca en el objetivo de seguir avanzando en la organización y mejora de los servicios municipales mediante la cobertura definitiva de puestos de trabajo.