Torrelavega cuenta ya con los proyectos de renovación de la plaza Baldomero Iglesias, La Habana Vieja y Óscar Freire

TORRELAVEGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ya dispone de los proyectos para la renovación del suelo de la plaza Baldomero Iglesias (1,33 millones de euros), la cubierta del pabellón deportivo de La Habana Vieja (289.419 euros) y la iluminación del complejo deportivo Óscar Freire (228.043 euros), y el próximo mes de marzo prevé contar con el proyecto de renovación de la iluminación del campo de fútbol del Malecón.

Así lo ha informado este martes el concejal del área, José Luis Urraca Casal, en la Comisión Informativa de Obras Públicas y Servicios Generales.

Urraca ha señalado que se trata de proyectos que el Ayuntamiento encargó para poder ir abordando la mejora de sus espacios e instalaciones públicas.

Respecto al proyecto de renovación del suelo de la plaza Baldomero ha indicado que, además de la mejora del pavimento, deteriorado por el uso a lo largo de los años, también incluye la adaptación a los criterios de accesibilidad de espacios urbanos, la adaptación del alumbrado público y la mejora de las canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y drenaje, implantando nuevas redes de suministro de agua, canalizaciones eléctricas y alumbrado.

Según ha explicado, la actuación requerirá levantar toda la plaza y sustituir el actual pavimento continuo por baldosa de hormigón ecológico.

El nuevo pavimento será de alta resistencia al desgaste, mediante losetas prefabricadas modulares de hormigón de alta resistencia. Y también se renovará el mobiliario urbano.

Otro de los proyectos que el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) considera "prioritario" para 2026 es la renovación integral de la cubierta de La Habana Vieja, que ya ha sido entregado al Ayuntamiento y también ahora pasará a ser informado por los servicios técnicos municipales.

Urraca ha indicado que se trata de un proyecto encargado el año pasado para solucionar "definitivamente" el problema de humedades, filtraciones y goteras.

Supondrá no una reparación puntual de las goteras existentes, sino un cambio de la cubierta, a la que también se dotará de aislamiento térmico para un mayor confort y ahorro de energía al interior del edificio, ha apuntado.

Además, el Consistorio ya dispone ya del proyecto de renovación de la iluminación del complejo deportivo Óscar Freire, concretamente para renovar la iluminación a tecnología led tanto del campo de fútbol - rugby como la de la pista de atletismo.

Se instalarán dos encendidos independientes, uno para el campo y otro para la pista, mediante un sistema que pueda controlarse de forma manual, así como de forma inalámbrica desde cualquier punto del complejo a través de una app.

Se pretende reducir al máximo el consumo de energía mediante la instalación de equipos de tecnología led y adaptar la iluminación a la normativa en materia de fuentes luminosas, como deportiva en materia de instalaciones deportivas.

Asimismo, Urraca ha avanzado que está previsto que en el mes de marzo el Ayuntamiento reciba el proyecto de renovación de la iluminación del campo de fútbol del Malecón, encargado el pasado año.

Un proyecto que busca la eficiencia energética y dotar de la iluminación adecuada al campo, de acuerdo con las diferentes normativas, y que también permita las retransmisiones televisivas.