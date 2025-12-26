Torrelavega da luz verde a la rehabilitación del edificio de La Inmobiliaria para 12 viviendas de alquiler asequible

Torrelavega da luz verde a la rehabilitación del edificio de GESVICAN que albergará 12 viviendas de alquiler asequible - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega ha dado luz verde a varias licencias, entre ellas la rehabilitación del edificio del barrio de La Inmobiliaria que albergará 12 viviendas de alquiler asequible, que correrá a cargo de la empresa pública regional de vivienda GESVICAN, y el proyecto de recuperación ambiental en el Dique 27, en Torres.

Concretamente, el edificio de La Inmobiliaria que será rehabilitado se ubica en el número 9 de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo y el presupuesto del proyecto de ejecución asciende a 1,1 millones.

Entre otras consideraciones, el informe de la Comisión recoge que el expediente cumple con lo determinado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega y por unanimidad ha otorgado dictamen favorable a la licencia municipal de obra solicitada por GESVICAN, ha informado el Ayuntamiento en un comunidado.

Además, ha acordado impulsar la tramitación de la solicitud de bonificación de la tasa por licencia urbanística y del ICIO formulada por GESVICAN.

Por otro lado, la comisión ha autorizado por unanimidad la solicitud de licencia municipal de obra presentada por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático en solicitud de licencia municipal de obra para un proyecto de recuperación ambiental en el Dique 27, en Torres.