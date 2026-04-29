Torrelavega impulsa el relevo generacional en el sector de la madera con una nueva formación en carpintería y mueble

Formación en la madera. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega ha iniciado, en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT), una nueva acción formativa enmarcada en el programa de recuperación de oficios en riesgo, centrada en el sector de la madera, el mueble y el corcho.

Esta iniciativa tiene el objetivo generar oportunidades de empleo y dar respuesta a la necesidad de relevo generacional en un sector con "alta demanda de profesionales cualificados".

El programa, que ha sido presentado por el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Desarrollo Local y Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez, está dirigido a personas desempleadas o en proceso de recualificación y ofrece una formación integral que combina contenidos teóricos con prácticas en empresas, permitiendo al alumnado adquirir competencias reales en el entorno laboral.

Entre los contenidos destacan el conocimiento de la madera como materia prima, técnicas de mecanizado y ensamblaje, elaboración de elementos de carpintería, montaje e instalación, así como formación complementaria en ecodiseño, nuevas tecnologías, mercado laboral y emprendimiento.

La fase de formación comenzó el pasado 20 de abril y se prolongará hasta el 21 de octubre, y está impartida por profesionales del sector.

En concreto, Víctor del Olmo, de la empresa OLCAR y miembro de la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble (ACEMM), es el encargado de guiar al alumnado durante el itinerario formativo principal.

Este programa se enmarca en el Pacto Territorial por el Empleo para impulsar el relevo generacional y recuperar oficios en riesgo, una estrategia que busca activar una red de cooperación entre instituciones, empresas y entidades para evitar la desaparición de profesiones tradicionales y fortalecer el tejido económico local.

Además de la formación, el proyecto incluye la elaboración de un estudio-diagnóstico del sector y el desarrollo de acciones de digitalización y mentoría dirigidas a empresas, comercios y personas emprendedoras de la comarca del Besaya.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrelavega reafirma su compromiso con la formación, el empleo y la dinamización económica, apostando por sectores estratégicos con potencial de crecimiento y generación de oportunidades laborales.

Este programa, está financiado por la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), con una subvención de 50.000 euros, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.