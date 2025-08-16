Torrelavega inaugura la XI Feria del Hojaldre, "una de las señas de identidad" de las fiestas de la Virgen Grande - G.HERNANDEZ

TORRELAVEGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha inaugurado este sábado la XI Feria del Hojaldre que hasta mañana tiene lugar en la Plaza Mayor y que homenajeará al equipo Balonmano Torrelavega con el título de Cofrade de Honor.

El alcalde, Javier López Estrada, ha sido el encargado de inaugurar el evento del que ha resaltado que se ha convertido en "una de las señas de identidad de las fiestas de la Virgen Grande".

Junto a él han estado el Gran Maestre de la Cofradía del Hojaldre, Francisco Javier López Marcano, y las concejalas de Festejos y de Turismo, Patricia Portilla y Cristina García Viñas, respectivamente.

Además de poner en valor el hojaldre de la ciudad, López Estrada ha agradecido a todos los que forman parte de la Cofradía y a los confiteros y artesanos su labor en defensa de este producto emblemático de la ciudad, así como que cada año engalen las casetas de la feria para que "estén en perfecto estado de revista para los visitantes".

Por su parte, el Gran Maestre ha recordado que la Cofradía del Hojaldre cumple el 20 de agosto 26 años y desde entonces ha llegado a los 270 cofrades actuales, entre cofrades de honor y numerarios, con todo tipo de profesiones, clases y credos "porque lo que nos caracteriza es la búsqueda de la unidad".

López Marcano ha destacado que una de las novedades de esta edición es la incorporación a las casetas de confiteros de las Carmelitas Descalzas, congregación que tiene su monasterio en Sierrapando desde 1961.

En la feria están instaladas las casetas de Confitería Blanco, Confitería Hojaldres, Confitería Santos, Confitería Sol, Confitería Santos, Confitería Zapata, Café Dromedario, Quesería Hermanzo Sáez, Bodegas Viña Carmina, Sobaos El Andral, Destilería Síderit, Cofradía del Queso de Cantabria y Hojaldrería Carmelita.

Su apertura es de 11.00 a 20.00 horas y cuenta también con actuaciones musicales y demostraciones de elaboración de hojaldre.

Además, este domingo se celebra a partir de las 11.15 horas el desfile por el centro de al ciudad de la Cofradía del Hojaldre, acompañada por grupos folclóricos.

Y a las 12.00 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, tendrá lugar el Gran Capítulo de la Cofradía que homenajeará a uno de los equipos "referencia de la ciudad", el Balonmano Torrelavega, con su nombramiento como Cofrade de Honor.