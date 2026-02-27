Torrelavega y Jersón (Ucrania) formalizan su hermanamiento

Hermanamiento entre las ciudades de Torrelavega y Jersón - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega y la ciudad ucraniana de Jersón han firmado este viernes el convenio oficial de su hermanamiento, que formaliza una relación institucional basada en la cooperación, la solidaridad y la defensa de los valores democráticos compartidos.

Tras aprobarse por el Pleno de la Corporación en agosto de 2025, el acuerdo entre ambas ciudades se ha firmado esta mañana en el edificio municipal de La Llama con la presencia de representantes tanto de Jersón como de Torrelavega, que han intercambiado obsequios institucionales.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el vicealcalde de Jersón, Vitalii Bielobrov. Además, ha contado con la presencia del cónsul honorífico de Ucrania, Arturo González Mota; miembros de la delegación ucraniana y concejales de la Corporación torrelaveguense.

López Estrada ha subrayado que este hermanamiento "no es solo una firma; es un compromiso de cooperación institucional, de respeto a la libertad y a los derechos humanos". Al hilo, ha recordado que, desde el inicio del conflicto bélico, Torrelavega ha estado "al lado de la comunidad ucraniana, que encontró aquí refugio y apoyo".

Así, este convenio "es una forma de reafirmar esa solidaridad y de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades a la reconstrucción y al futuro de Jersón".

El alcalde también ha agradecido expresamente el papel desempeñado por el cónsul honorífico de Ucrania, del que ha destacado "su liderazgo e implicación para hacer posible este acercamiento entre nuestras ciudades", así como el respaldo unánime de la Corporación municipal.

Por su parte, el vicealcalde ucraniano ha agradecido el apoyo de la ciudad y ha puesto en valor el significado del acuerdo, señalando que "la cooperación entre ciudades es, ante todo, amistad entre personas". Además, se ha mostrado convencido de que este hermanamiento permitirá desarrollar proyectos conjuntos y fortalecer los vínculos entre ambas comunidades.

Bielobrov ha explicado la situación que atraviesa Jersón, situada a escasos cuatro kilómetros del frente, y ha destacado la fortaleza de su población. "La gente de Jersón es valiente y fuerte, y nunca renunciará a su libertad", ha asegurado, al tiempo que ha ensalzado que, pese a las circunstancias, la ciudad continúa funcionando y trabajando por su futuro.

Durante el acto, Bielobrov también ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad. A continuación, ha habido un intercambio de obsequios institucionales: Torrelavega ha entregado una bandera oficial de la ciudad que, según ha anunciado el vicealcalde, ondeará en la Plaza de la Libertad de Jersón junto a la de Ucrania y las de otros países amigos.

También se ha hecho entrega de una lámina del artista Pedro Sobrado y de un skyline con los elementos más representativos de la ciudad. La delegación ucraniana, por su parte, ha obsequiado a Torrelavega con una moneda "especial", acuñada recientemente y que representa "detalles muy importantes" para Jersón y sus habitantes: la plaza a la que acudían durante la ocupación rusa para decir que Jersón "era y es Ucrania" y la entrada a la ciudad en la que pone su nombre, convertida ahora en un símbolo.

Además, han regalado a la ciudad un libro que recoge imágenes de Jersón antes de la guerra, elaborado con la participación de artistas locales, como símbolo de memoria y esperanza para su reconstrucción.

NUEVO TÓTEM A LA ENTRADA DE TORRELAVEGA

La jornada ha incluido una visita a la ciudad y el descubrimiento del tótem situado en la entrada de Torrelavega, junto a la rotonda de La Inmobiliaria, donde figura el nombre de Jersón y los 3.731 kilómetros que separan ambas ciudades. En ese espacio también se encuentran los tótems que recuerdan las distancias con el resto de las ciudades hermanadas.

Con la incorporación de Jersón, Torrelavega amplía una red de hermanamientos iniciada en 1982 con Rochefort (Francia), a la que posteriormente se sumaron La Habana Vieja (Cuba), Daira de Zug (Sáhara) y Louga (Senegal), reforzando así su "vocación de encuentro y cooperación entre pueblos".