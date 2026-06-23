Torrelavega licita en 122.000 euros el mantenimiento integral de 42 palmeras afectadas por el picudo rojo

TORRELAVEGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de 42 ejemplares de palmeras (Phoenix canariensis) afectados por Rhynchophorus ferrugineus, conocido comúnmente como picudo rojo.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, ha informado que el contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 121.968 euros y un plazo de ejecución de dos años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de julio a las 23.59 horas.

Portilla ha explicado que esta actuación tiene como objetivo preservar el estado fitosanitario de las palmeras afectadas, minimizar el riesgo de pérdida de ejemplares y garantizar la conservación de un elemento característico del paisaje urbano de Torrelavega. "Estamos actuando para proteger un patrimonio vegetal que forma parte de la imagen de nuestra ciudad y para evitar que la plaga continúe extendiéndose a otros ejemplares y espacios públicos", ha señalado.

Según ha explicado, el servicio incluirá la inspección y seguimiento periódico de los ejemplares, la aplicación de tratamientos fitosanitarios autorizados, podas sanitarias, retirada y gestión de restos vegetales afectados y, cuando resulte técnicamente necesario, el apeo y retirada de aquellas palmeras cuya recuperación sea inviable.

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá realizar controles periódicos e informes técnicos que permitan evaluar la evolución de cada ejemplar y la eficacia de los tratamientos aplicados, garantizando una actuación continuada durante toda la vigencia del contrato.

La poda sanitaria tendrá carácter anual y se programará preferentemente durante los meses de diciembre, enero y febrero, procurando su realización en los periodos de temperaturas más bajas, al objeto de reducir el riesgo de colonización por parte del picudo rojo.

Las 42 palmeras incluidas en esta actuación se encuentran distribuidas por diferentes espacios públicos del municipio, entre ellos la Arboleda Habana Vieja, los Jardines de la Vega, colegio Cervantes, el entorno de La Lechera, la Colonia La Palmera de Barreda, complejo deportivo Oscar Freire, Plaza Mauro Muriedas y Plaza de Los Valles en Nueva Ciudad, en el Barrio Covadonga (colegio Mies de Vega, Parque de La Barquera, calle Eulalio Ferrer), Campuzano, el Zapatón, el Parque Manuel Barquín y otras zonas verdes de la ciudad.

La edil ha indicado que con esta licitación, el Ayuntamiento da continuidad a las actuaciones de seguimiento y tratamiento desarrolladas en los últimos años para proteger las palmeras municipales y garantizar la conservación de uno de los elementos vegetales más singulares del paisaje urbano de la ciudad.

La concejal también ha recordado que la expansión del picudo rojo en diferentes regiones españolas obliga a las administraciones a mantener programas específicos de vigilancia y control para preservar el mayor número posible de ejemplares y reducir el riesgo de nuevas afecciones.

El picudo rojo es una de las principales amenazas para las palmeras canarias. Las larvas de este insecto se desarrollan en el interior del ejemplar, alimentándose de sus tejidos y provocando daños que pueden comprometer gravemente su estructura e incluso causar su muerte. Por ello, resulta fundamental realizar labores continuadas de vigilancia, seguimiento y tratamiento especializado.