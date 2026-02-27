Torrelavega licita por 272.000 euros el acondicionamiento de la plaza de las Ánimas de Viérnoles

El concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, y el presidente de la Junta Vecinal de Viérnoles, Eduardo Trueba - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha publicado la licitación del proyecto de acondicionamiento y urbanización de la plaza de las Ánimas y su entorno en Viérnoles, con un presupuesto base de 271.982 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Actualmente este lugar presenta grandes desperfectos en el pavimento rodado, así como ausencia de espacios de estancia, carencias en la red de recogida de aguas pluviales, abundancia de redes aéreas y mal estado de las instalaciones.

Con esta actuación, los camiones de bomberos podrán acceder a las viviendas y también se evitarán las inundaciones, al tiempo que se ganará un pequeño espacio público para los vecinos.

Así lo ha indicado el concejal de Obras Públicas, José Luis Urraca, que ha destacado que "después de muchos años damos ya por fin respuesta" a esta petición de la Junta Vecinal de Viérnoles para mejorar la seguridad en el barrio de Río Arriba con una "importante inversión".

La ejecución de la nueva plaza, junto al humilladero de Las Ánimas y la antigua casa de Gregorio Lasaga Larreta, incluirá la renovación de los pavimentos, ejecución de accesos y zonas de estancia y el soterramiento de las actuales líneas aéreas de los servicios de alumbrado y Viesgo.

También el acondicionamiento y reparación de viales dañados y desgastados por el tránsito para la mejora de la seguridad vial, así como la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y la eléctrica con la instalación de 15 nuevas luminarias LED.