Torrelavega licita la renovación de la iluminación de Torres Arriba por 61.800 euros

TORRELAVEGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha sacado a licitación la renovación de la iluminación en Torres Arriba, con un presupuesto base de 61.811 euros, cuyo plazo de presentación de ofertas termina el 25 de febrero.

Así lo ha informado este jueves en nota de prensa el concejal de Obras Públicas y Servicios Generales del Ayuntamiento, José Luis Urraca, que ha señalado que se trata de una obra cofinanciada con el Gobierno de Cantabria a través del Plan de Inversiones Municipales.

En concreto, la intervención incluye la modernización de 116 luminarias y tres cuadros eléctricos, adaptándolos a la tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y cumplir con la normativa vigente.

Urraca ha explicado que esta actuación obedece a una actuación demandada por la Unión Vecinal, la Asociación de Vecinos San Pedro de Torres y a la "evidente necesidad de adecuar el alumbrado público a las nuevas necesidades técnicas y ambientales".

Según ha indicado, se enmarca dentro del proceso de sustitución paulatina del alumbrado público que no es "eficiente energéticamente" por luminarias tipo LED.

Ha destacado que este tipo de iluminación es menos contaminante, permite conseguir un ahorro estimado entre el 65 y el 70%, y también tienen una vida útil más larga que las luces tradicionales, lo que significa "menos" reemplazos y mantenimiento a largo plazo.

Finalmente, ha subrayado que la mejora en la iluminación también "reforzará la seguridad en las calles dentro del pueblo".