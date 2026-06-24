Torrelavega organiza este jueves visitas guiadas gratuitas a las exposiciones de la Sala Mauro Muriedas y el CNF

La sala Mauro Muriedas expone 'Radiografía del silencio' hasta el 12 de julio - MIGUEL DE LA PARRA-GOBOERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha organizado este jueves 25 visitas guiadas gratuitas a las exposiciones que actualmente pueden visitarse en la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas y en el Centro Nacional de Fotografía (CNF), una propuesta que busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y ofrecer nuevas herramientas para disfrutar y comprender las obras expuestas.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Esther Vélez, que ha explicado que la actividad estará abierta a todos los públicos sin necesidad de inscripción previa.

La primera visita tendrá lugar a las 18.15 horas en la Sala Mauro Muriedas, donde los participantes podrán recorrer la exposición 'Radiografía del silencio', de la artista Nieves Moriano. La muestra reúne piezas de reciente creación que abordan cuestiones relacionadas con la memoria, la huella y el silencio, invitando a la reflexión sobre experiencias y emociones relegadas al olvido.

A las 19.30 horas, la actividad se trasladará al Centro Nacional de Fotografía para visitar la exposición 'Otras formas de abstracción en Cantabria' (Pintores nacidos en la década de los cincuenta del siglo XX), integrada por obras de Jacobo Goiria, Luis Medina, Rafa Muro y Juan Manuel Puente.

La muestras ocupa todas las salas del CNF y constituye un reconocimiento a cuatro de los artistas abstractos más representativos de Cantabria, cada uno de ellos vinculado a una de las principales corrientes de la abstracción contemporánea.

Vélez ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, organizada con la colaboración de la Asociación de Amigos del MAS, destacando que las visitas guiadas permiten conocer con mayor profundidad las obras y el proceso creativo de los artistas, enriqueciendo la experiencia cultural de los asistentes.