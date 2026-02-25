Torrelavega penaliza con 20.000 euros a la Gimnástica por no cumplir las obligaciones del convenio

Archivo - Reunión entre el Ayuntamiento y la Gimnástica celebrada en mayo de 2025 - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega penalizará con 20.000 euros a la Real Sociedad Gimnástica por no cumplir con las obligaciones relacionadas con la reducción de la deuda contempladas en el convenio suscrito entre el Consistorio y el club para el periodo de 2024-2027.

El Consistorio ha remitido una notificación al club informándole de la penalización, que se aplicará sobre las ayudas previstas para este ejercicio, según han anunciado este miércoles los concejales de Hacienda y Deportes, Pedro Pérez y Nacho González, respectivamente.

La comunicación se fundamenta en el informe emitido por el interventor municipal el pasado 23 de febrero, relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho convenio.

Los ediles han detallado que el convenio contempla dos componentes diferenciadas: una que tiene que ver con el fomento deportivo y otra de carácter financiero, condicionada esta última a la reducción anual de la deuda del club en, al menos, el importe recibido en concepto de subvención.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que el informe técnico constata que, "si bien se han cumplido las obligaciones deportivas, no se ha alcanzado el objetivo de reducción de deuda en los términos exigidos".

Ha detallado que la evolución del pasivo corriente (deuda a corto plazo) y el pasivo no corriente (deuda a largo plazo) se ha reducido en poco más de 25.000 euros, "cifra considerada insuficiente en relación con las condiciones fijadas en el convenio".

Además, desde el Consistorio han requerido aclaraciones sobre determinadas variaciones contables y nuevas deudas detectadas.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la aplicación del Plan Económico Financiero (PEF) municipal, que reduce el crédito disponible para 2025 a 80.000 euros.

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el convenio, el Ayuntamiento entiende que procede la aplicación de una penalización de 20.000 euros por incumplimiento de las obligaciones de carácter financiero.

El Ayuntamiento ha explicado que, tras el pago anticipado de 50.000 euros de las ayudas y una vez aplicada la penalización, restaría por abonar 10.000 euros, "siempre que la entidad se encuentre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria".

Pérez ha subrayado que "el Ayuntamiento está obligado a velar por el cumplimiento estricto de los convenios y por la correcta aplicación de los recursos públicos".

Por su parte, el responsable municipal de Deportes ha señalado que el apoyo al deporte y a la Gimnástica es "firme, pero debe ir acompañado del cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en el convenio".

La notificación concede a la Gimnástica un plazo de 15 días hábiles para presentar las alegaciones que estime oportunas, tras lo cual continuará la tramitación del expediente conforme a lo previsto.