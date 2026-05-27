Torrelavega pidió la operación desplegada: El crimen tiene que estar fuera de nuestra ciudad

Despligue policial de este miércoles en Torrelavega - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

La macrooperación policial desplegada esta madrugada en Torrelavega y alrededores se ha llevado a cabo a instancias de este Ayuntamiento, pues si bien es una ciudad "segura", "existen personas y redes que están fuera de la ley", lo que resulta "intolerable".

"El crimen y actividades ilícitas e ilegales tienen que estar fuera de nuestra ciudad", ha sentenciado su alcalde, Javier López Estrada, este miércoles a preguntas de los periodistas sobre el dispositivo en marcha contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones, en el que participan más de 400 agentes de la Policía Nacional, coordinado por la Fiscalía y Juzgados de Torrelavega.

La investigación permanece bajo secreto, por lo que al regidor no le constaban detenciones ni otros extremos reseñables relacionados con las actuaciones llevadas a cabo --en Torrelavega y también en el municipio de Cartes-- hasta el momento de atender a los medios, a las once de la mañana, tras participar en la rueda de prensa de presentación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

Sí ha indicado que la operación se ha llevado a cabo a instancias del Consistorio torrelaveguense, que ha exigido este y otros operativos en diferentes reuniones con la Delegación del Gobierno en Cantabria.

En este sentido, el alcalde ha explicado que desde hace varios meses se han venido implantado distintas operaciones especiales para actuar sobre "puntos negros", de Torrelavega y también del resto de la comarca del Besaya e incluso de Cantabria, ha añadido.

En este sentido, López Estrada ha precisado que en la actualidad se está actuando sobre dos municipios -Torrelavega y Cartes- y ha apuntado que la anterior operación, realizada hace unas semanas, afectó a más de cuatro. Así, ha remarcado que se trata de "un problema social" que comparten varios ayuntamientos cántabros.

El alcalde ha aprovechado para agradecer el esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial de la Policía Nacional -que ha organizado esta operación- y de la Guardia Civil.

También ha reconocido el apoyo brindado por la Policía Local de Torrelavega en este caso, ya que si bien no ejerce tareas directas en este tipo de redadas, cuando se ha comunicado la actuación los agentes municipales han desempeñado diferentes labores, como dirección y gestión del tráfico rodado y de los viandantes.

"Estas operaciones son notorias, son informaciones complejas de digerir, pero son la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el crimen en nuestra ciudad y desde las instituciones y las administraciones tenemos que apoyarlas y defenderlas y tenemos que dar las gracias cuando las hemos exigido y nos han dado respuesta", ha expresado López Estrada para mostrar su satisfacción por el dispositivo desplegado.