Torrelavega pone en marcha una nueva edición de sus lanzaderas de empleo destinadas a menores y mayores de 30 años

Torrelavega pone en marcha una nueva edición de las Lanzaderas de Empleo para jóvenes y mayores de 30 años - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega va a poner en marcha a partir del 2 de marzo una nueva edición de sus lanzaderas de empleo, un programa de orientación y acompañamiento dirigido a personas desempleadas del municipio con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su incorporación al mercado laboral.

En esta ocasión se desarrollarán dos lanzaderas diferenciadas: la 13ª edición de la Lanzadera de Empleo Generalista, dirigida a personas mayores de 30 años; y la 4ª edición de la Lanzadera Joven, destinada a menores de 30.

Ambos proyectos están pensados para acompañar a las personas participantes en un proceso activo de búsqueda de empleo, adaptado a las necesidades actuales del mercado laboral y basado en el trabajo en equipo, la motivación y el refuerzo de competencias profesionales.

De esta forma podrán mejorar su currículum vitae y la carta de presentación, prepararse para entrevistas de trabajo y procesos de selección, identificar sus competencias profesionales y definir objetivos laborales, desarrollar habilidades personales y profesionales, utilizar herramientas innovadoras para la búsqueda de empleo --incluida la inteligencia artificial--, explorar ideas emprendedoras, y establecer contacto directo con empresas, en función de los perfiles de los participantes.

Cada una de las lanzaderas tendrá una duración de seis meses y contará con entre 20 y 25 plazas. Las entrevistas y procesos de selección se realizarán, previsiblemente, los días 23 y 24 de febrero, en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT).

Las personas interesadas en participar en cualquiera de las dos iniciativas pueden ampliar información contactando con la Agencia de Desarrollo Local a través del teléfono 942 84 71 00, o enviando sus datos de contacto y teléfono a los correos electrónicos: adl@adltorrelavega.org, lanzaderatorrelavega@adltorrelavega.org y lanzaderatorrelavegajoven@adltorrelavega.org.

Además, todos los jueves, a las 12.00 horas, se celebran breves charlas informativas en el CPIT, situado en la calle Balbino Pascual s/n, para dar información detallada a los interesados.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Jesús Sánchez, quien ha animado a todas las personas desempleadas del municipio a participar en "esta iniciativa consolidada que apuesta por el talento, la formación y las oportunidades laborales".