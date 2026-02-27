Torrelavega pone en servicio un sistema pionero de control y minimización de riesgos por inundación en Las Tablas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha puesto en servicio el nuevo Sistema de Control y Minimización de Riesgos por Inundación en el Parque de Las Tablas, una actuación que ha supuesto una inversión de 108.177 euros incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "#Torrelavega 4.0, hacia el 035", financiado con fondos europeos.

Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional en la integración de sensorización fluvial, meteorológica y sistemas automáticos de aviso a la población en un entorno natural urbano, que ha sido implantada por la empresa ITGEST ESPAÑA S.L.

Así lo ha destacado el concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, quien ha visitado el parque, donde ha hecho hincapié en que esta actuación responde a "una apuesta estratégica del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) por recuperar y poner en valor los espacios de ribera".

Sánchez ha recordado que el Parque de Las Tablas ha sido objeto de varias actuaciones con fondos europeos, como la mejora de la arboleda y las sendas, y que este sistema de alertas completa esa intervención garantizando la seguridad de los usuarios.

De esta manera, ha sostenido que este sistema permite la anticipación a posibles riesgos por crecidas, fuertes vientos o problemas en la calidad del aire. "Pasamos de reaccionar ante una inundación a prevenirla y gestionar el riesgo de manera inteligente. Además, creemos que puede ser una experiencia piloto para extrapolar a otros parques de la ciudad como el Manuel Barquín o La Viesca", ha señalado.

REGISTRO EN TIEMPO REAL

El sistema ya está operativo y registrando datos en tiempo real. Se compone de tres sensores radar de nivel de agua, ubicados en puntos estratégicos donde confluyen el Saja, el Besaya y el Saja-Besaya; cuatro avisadores acústico-luminosos, instalados en los accesos al parque; una estación meteorológica profesional, y una plataforma SaaS de monitorización en tiempo real, que centraliza la información y permite la gestión remota.

Con ello, el sistema monitoriza de forma continua el nivel del agua y las variables meteorológicas, parametriza distintos niveles de alerta (aviso, prealerta y alarma) y activa automáticamente señales acústicas y luminosas cuando se superan los umbrales establecidos por los servicios municipales. Además, permite la activación manual desde la consola de la Policía Local.

En caso de riesgo, se prohíbe el acceso al parque, se emiten mensajes acústicos guiados por voz, se activa señal luminosa roja en los accesos y se notifican alertas a Policía Local, bomberos y Protección Civil. Todo ello integrado con los sistemas ya existentes de aviso a la población y con los centros de control municipales.

Por su parte, el responsable de ITGEST, Fran Novoa, ha subrayado que la plataforma está preparada para almacenar datos de forma ilimitada y crecer en sensores y actuadores en función de las necesidades futuras de la ciudad.

"Es un sistema escalable y replicable. Puede ampliarse a otros entornos y creemos que aporta un valor muy importante en términos de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio", ha dicho.

Con esta actuación, Torrelavega consolida su apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y la gestión inteligente de sus espacios naturales urbanos, situándose a la vanguardia en Cantabria y como referente a nivel nacional en la prevención de riesgos en entornos de ribera, ha resaltado el edil.