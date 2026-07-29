Torrelavega publica las bases para cubrir ocho plazas de bombero

Archivo - Prendas de trabajo de los bomberos de Torrelavega - UGT - Archivo

TORRELAVEGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha publicado este miércoles las bases para cubrir ocho plazas de bombero del Servicio Contra Incendios y Salvamento del Consistorio, mediante el sistema de concurso-oposición.

En un comunicado, el concejal de Bomberos, Pedro Pérez Noriega, ha señalado que las ocho plazas corresponden a las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023, 2024 y 2025.

El edil ha explicado que con este proceso el Ayuntamiento da por finalizado el expediente de plazas pendientes de convocar, y que las personas que superen el proceso serán adscritas a puestos de bombero-conductor.

Entre los requisitos establecidos para participar se encuentran estar en posesión del título de Bachiller, Técnico de grado superior o titulación equivalente, disponer de los permisos de conducir B, C y E y contar con la capacidad funcional necesaria para desempeñar las funciones correspondientes al puesto.

El Ayuntamiento ha informado de que la fase de concurso valorará la experiencia profesional y los cursos oficiales relacionados con el puesto, mientras que la oposición estará formada por cinco ejercicios obligatorios y eliminatorios, que incluirán pruebas físicas, un ejercicio teórico, pruebas prácticas, un estudio psicotécnico y un reconocimiento médico.

Las pruebas físicas contemplan ocho ejercicios, entre ellos trepa de cuerda, carreras de 200 y 1.500 metros, natación, salto de longitud a pies juntos, levantamiento de peso, paso de tablón y subida de autoescalera.

El ejercicio teórico incluirá también una prueba de conocimiento del municipio de Torrelavega, mientras que la parte práctica podrá incorporar pruebas de oficio, conducción, mecánica y maniobras con vehículos del Servicio.

Pérez Noriega ha subrayado que se trata de ocho plazas que en estos momentos están siendo cubiertas por personal interino y que pasarán a cubrirse en propiedad.

De esta forma, se garantiza que la estructura del Servicio Contra Incendios y Salvamento cuente con "plazas ya definitivas con funcionarios de carrera", ha apuntado.

El concejal ha avanzado que dentro de la Oferta de Empleo Público de 2026 se generarán nuevas plazas, que serán convocadas posteriormente, con el objetivo de que el procedimiento pueda desarrollarse "lo antes posible" para seguir dotando al parque de los recursos humanos necesarios.

Y es que, ha recordado el carácter comarcal del servicio que presta el parque de Torrelavega, que atiende a la ciudad y a otros nueve ayuntamientos.

Finalmente, el Ayuntamiento ha informado de que las instancias podrán presentarse durante 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en la calle Juan José Ruano, 9, o a través de los medios previstos legalmente.

El modelo oficial de instancia estará disponible también en la web municipal. Las bases se publicarán igualmente en el Tablón electrónico municipal y la información sobre el proceso podrá consultarse en www.torrelavega.es . Los sucesivos anuncios relacionados con el procedimiento selectivo se publicarán a través del Tablón electrónico del Ayuntamiento