Torrelavega repasará la adhesión de España a la UE con la muestra fotográfica '40 años en Europa. Los inicios'

Presentación de la exposición - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La sala municipal Mauro Muriedas de Torrelavega acogerá del 9 al 31 de mayo la exposición fotográfica '40 años en Europa. Los inicios', que organizada por la asociación Recíclate Ya y comisariada por Pepe Terán, recorrerá el proceso de adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, de la que este año se cumple el 40 aniversario.

Así, a través de otras tantas fotografías procedentes de fondos documentales del Parlamento Europeo, recogerá las negociaciones diplomáticas, las visitas institucionales, los cambios económicos y sociales y el contexto político de aquellos años, con imágenes de figuras como Adolfo Suárez, Felipe González y Fernando Morán, entre otros representantes españoles y europeos.

La inauguración de la muestra tendrá lugar este sábado 9, coincidiendo con el Día de Europa, y formará parte de un programa divulgativo impulsado por Recíclate Ya.

La misma ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por los concejales de Cultura y Asuntos Europeos, Esther Vélez y Pedro Pérez Noriega, respectivamente, así como por Germán Busqué, representante de Recíclate Ya, y Pepe Terán.

Veléz ha destacado que la exposición no solo servirá para informar, sino también para "sentir y recordar de dónde venimos, lo que costó llegar hasta aquí e invitarnos a mirar el futuro con ambición y esperanza".

Mientras, Pepe Terán ha detallado que la muestra pondrá el foco en una de las facetas "más desconocidas" del proceso de adhesión española a Europa: el trabajo previo de negociación y adaptación que se desarrolló hasta culminar con la firma del tratado en 1985.

Por su parte, Germán Busqué ha señalado que esta actividad se enmarca también en el décimo aniversario de la asociación Recíclate Ya, entidad comprometida con la sostenibilidad, el reciclaje y la divulgación de iniciativas europeas vinculadas al medio ambiente y la innovación. Precisamente, ha explicado que esta exposición surgió tras "la buena acogida" que tuvo un panel informativo sobre la adhesión europea instalado durante la feria 'Recíclate', celebrada en febrero.

TRANSFORMACIÓN DE TORRELAVEGA

Finalmente, Pérez Noriega ha puesto en valor el "impacto" que la pertenencia de España en la Unión Europea ha tenido en el desarrollo y transformación de Torrelavega durante las últimas décadas, especialmente a través de la llega de los fondos europeos.

De esta forma, ha incidido en que la ciudad ha podido acceder a importantes líneas de financiación --más de 40 millones de euros-- que han permitido impulsar proyectos "transformadores" para su modernización, entre ellos, las naves del CPIT, el proyecto URBAN en la zona de La Inmobiliaria y la estrategia EDUSI.

También ha destacado su "trascendencia" en el ámbito medioambiental, que han posibilitado la peatonalización de numerosas calles, proyectos orientados a solucionar el problema de inundaciones que sufría la ciudad o la gestión del reciclaje.

Al hilo, el edil ha valorado la "importante" labor previa por parte de las administraciones para la obtención de fondos europeos y ha indicado que el Ayuntamiento seguirá presentando proyectos e iniciativas europeas "siempre que existan fondos a los que pueda adherirse", ha recalcado.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de la muestra fotográfica, el programa conmemorativo incluirá un especial radiofónico en directo desde Radio Estudio el propio 9 de mayo, con testimonios sobre cómo se vivió el proceso de adhesión y sus consecuencias en Torrelavega y Cantabria.

También se editará una postal conmemorativa que se entregará a los asistentes a la inauguración.