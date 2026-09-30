Torrelavega reúne a administraciones y expertos para analizar los retos de la gestión local de residuos - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega, en Barreda, acoge este miércoles la Jornada Técnica 'Gestión Local de Residuos. Financiación, competencias y nuevos retos municipales', un encuentro que reúne a representantes de diferentes administraciones, entidades y profesionales para analizar los desafíos que afrontan los municipios ante las nuevas obligaciones en materia de residuos.

El alcalde, Javier López Estrada, ha inaugurado la jornada poniendo el acento en la creciente complejidad que la gestión de los residuos supone para los ayuntamientos, tanto desde el punto de vista normativo como económico.

"La legislación cada vez es más exigente, las complicaciones financieras cada vez son más altas", ha afirmado López Estrada, que ante esta realidad ha defendido una fórmula basada en la "colaboración institucional, colaboración público-privada y aprendizaje colectivo" que permita mejorar los procesos y afrontar conjuntamente los nuevos desafíos.

El alcalde ha recordado que los ayuntamientos vienen enfrentándose en los últimos años a desafíos "que cada vez llegan más rápido, que cada vez son más complicados", y ha situado la gestión de los residuos sólidos urbanos entre los principales retos municipales.

Asimismo, ha agradecido la participación y colaboración del Gobierno de Cantabria, de los ayuntamientos y de las entidades privadas presentes en el encuentro, destacando la importancia de sumar experiencias y conocimientos para avanzar en una gestión más eficaz de los residuos.

En la inauguración ha intervenido también el director general de MARE, Pedro Ruiz, que ha advertido que las nuevas exigencias derivadas de la Ley 7/2022, el Real Decreto de Envases y las directivas europeas están planteando "unos retos operativos y económicos sin precedentes" para las entidades locales.

En este sentido, ha reconocido el esfuerzo que están realizando los ayuntamientos para incrementar la recogida separada, poner en marcha recogidas de especial complejidad como las de voluminosos, textil o aceite usado, y afrontar la financiación de unos servicios cada vez más exigentes.

"Hay que reorganizar servicios, comunicar mucho mejor a la ciudadanía y cuadrar números", ha señalado Ruiz, quien ha considerado que precisamente por ello la jornada es "especialmente útil".

El director general de MARE ha destacado también la oportunidad de confrontar durante el encuentro contextos municipales diferentes, desde el entorno rural de Cantabria hasta una ciudad de tamaño medio como Torrelavega o una ciudad de mayor población como Getafe. "Son realidades muy diferentes, pero veremos que los objetivos son comunes", ha afirmado.

Ruiz ha incidido además en la necesidad de trabajar conjuntamente ante este nuevo escenario: "El reto es de todos y la solución también", ha señalado.

FINANCIACIÓN, COMPETENCIAS Y NUEVOS ESCENARIOS

A lo largo de la jornada, el debate está centrado en cuestiones que afectan directamente a las entidades locales, como la aplicación de las nuevas obligaciones en materia de residuos, la gestión y financiación de los servicios, la comunicación con la ciudadanía, la distribución de competencias entre administraciones y la responsabilidad ampliada del productor.

En el intercambio de experiencias participan, entre otros, el concejal de Aguas, Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Pedro Pérez Noriega; César Rico, director de Producción, Limpieza y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getafe; Marta Gómez, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Alberto Quijano, director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria; y Fernando Blázquez, gerente de Zona Norte de Ecoembes.

También se están analizando los futuros escenarios de financiación, los instrumentos disponibles una vez finalizados los fondos Next Generation, el cumplimiento de los objetivos europeos y la aportación de los productores a los costes derivados de la gestión de los residuos.