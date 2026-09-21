Torrelavega se suma el 26 de septiembre al Día Internacional del Síndrome de Arnold Chiari con una jornada lúdica

Presentación de la actividad - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega patrocinará una jornada lúdica y deportiva que ha organizado la asociación Chiari Warrior Cantabria el 26 de septiembre, Día Internacional de este síndrome, en la pista cubierta de La Llama para dar visibilidad a esta enfermedad y sensibilizar sobre la realidad y las necesidades de las personas afectadas.

El evento tendrá lugar de 11.00 a 15.00 horas, será gratuito, estará abierto a todos los públicos y también tendrá como objetivo dar a conocer la labor que desarrolla la asociación.

Los concejales de Sanidad, José Luis Urraca, y de Bienestar Social, Alberto Rubio; la presidenta de Chiari Warrior Cantabria, Marisol Mena; Elena Rebollo y varios integrantes de la asociación han celebrado estas iniciativas para "acercar a la ciudadanía la realidad de enfermedades poco conocidas".

Y han hecho un llamamiento a la población para que participe en la jornada y contribuya a que las personas afectadas "se sientan también respaldadas".

La programación comenzará con la recogida de camisetas de los participantes y la bienvenida. A continuación, se desarrollará una masterclass deportiva con Comboxing, Zumba Fitness y yoga.

Durante todo el evento permanecerá abierto un stand de avituallamiento y de merchandising de la asociación. Además, habrá hinchables infantiles y pintacaras, así como un concierto y una paella, en una propuesta pensada para personas de todas las edades.

Urraca ha animado a los torrelaveguenses conocer de primera mano el trabajo de Chiari Warrior Cantabria, y su presidenta ha resumido el propósito de la asociación en una idea: "hacer visible lo invisible". Desde 2024 trabaja para informar, acompañar y dar apoyo a las personas afectadas y sus familias.

Además ha puesto el acento en la necesidad de conseguir una mayor implicación social y ha invitado a cualquier persona a sumarse al evento.

Elena Rebollo, afectada por Arnold Chiari tipo 1, ha explicado que esta enfermedad es "muy incapacitante" y limita mucho el dia a dia de los afectados, por lo que ha reclamado una mayor atención y comprensión hacia las personas afectadas, especialmente desde el ámbito sanitario.

En este sentido, ha pedido a los profesionales que les escuchen y ha defendido un abordaje multidisciplinar, en el que las diferentes especialidades puedan valorar de manera conjunta las distintas dolencias que presentan estos pacientes.