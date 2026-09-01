Torrelavega se suma este miércoles a la convocatoria de la FEMP en apoyo a Ceuta

Cartel 'Torrelavega con Ceuta'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega se sumará este miércoles, 2 de septiembre, a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes, con una concentración que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Bulevar Demetrio Herrero.

El alcalde en funciones, Pedro Pérez Noriega, ha invitado a la ciudadanía a participar en este gesto de solidaridad, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

Torrelavega responde así al llamamiento realizado por la FEMP a los ayuntamientos españoles para que este 2 de septiembre expresen públicamente su respaldo a la Ciudad Autónoma y a sus habitantes, entre los que también se encuentran los consistorios cántabros de Santander, Castro Urdiales, Camargo, Astillero y Santoña.

"Torrelavega quiere mostrar su solidaridad y cercanía con Ceuta y con todos los ceutíes", ha señalado el alcalde en funciones, quien ha destacado la importancia de que las entidades locales se unan ante esta convocatoria y hagan visible su apoyo.

Pérez Noriega ha subrayado que desde Torrelavega se espera que sea una concentración "pacífica" y ha incidido en el "carácter social" de la convocatoria. "No se trata de un tema político, se trata de un tema social", ha afirmado.

El Ayuntamiento de Torrelavega considera que "la mejor forma de expresar el respaldo de Torrelavega a Ceuta y a los ceutíes es participando en esta concentración".