Torrelavega suspenderá la ZBE en Navidad y el Torrebus será gratis

TORRELAVEGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega suspenderá de forma excepcional y temporal las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con motivo de la celebración de las fiestas navideñas entre los días 24 de diciembre y 6 de enero, ambos inclusive.

Además, como viene siendo habitual, durante esas mismas fechas el servicio del Torrebus será gratuito, con el fin de fomentar el uso del transporte público en las fiestas y reducir el impacto del tráfico en el centro urbano.

Así lo ha informado este viernes en nota de prensa la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, quien ha destacado respecto a la ZBE que la Navidad supone "un periodo excepcional" en el que la ciudad registra "una afluencia masiva de visitantes y cambios importantes en los patrones de movilidad", por lo que resulta "necesario aplicar la ordenanza con flexibilidad y sentido común".

"Es una autorización limitada en el tiempo, plenamente justificada y compatible con los objetivos medioambientales de la ZBE", ha sostenido.

Por otro lado, la edil ha avanzado que con motivo de los cortes puntuales de tráfico que se producirán en la calle Julián Ceballos el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, las líneas L1 y L3 del Torrebus se verán afectadas.

De este modo, durante esas jornadas, los autobuses se desviarán por la calle Augusto González Linares, quedando suspendida la parada de Julián Ceballos, que será sustituida provisionalmente por la parada de la Avenida de España.