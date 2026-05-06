Torrelavega trabaja en solucionar una incidencia con el pago de la tasa de agua fuera del periodo voluntario

TORRELAVEGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega trabaja para solucionar una incidencia con la emisión de cartas de pago para aquellos ciudadanos que no abonaron la tasa de suministro de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos en el periodo voluntario.

El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha trasladado que los correspondientes recibos podrán ser ingresados una vez queden solventadas las "incidencias técnicas" existentes.

Cuando se solucionen, realizará un nuevo anuncio para que las personas interesadas puedan solicitar la correspondiente carta de pago --que actualmente no se puede emitir-- en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Torrelavega.