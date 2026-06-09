Torrelavega vuelve a ofertar su programa de conciliación para menores con necesidades especiales

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega pondrá en marcha de una nueva edición del programa 'Abierto en Vacaciones para Tod@s: Verano 2026', una iniciativa de conciliación y respiro familiar y laboral dirigida a niños y niñas de entre 6 y 16 años con necesidades especiales, que en esta ocasión no ofrecerá servicio de comedor.

Así, está dirigido, con carácter prioritario, a menores empadronados en Torrelavega y escolarizados en un centro de Educación Especial de la ciudad, aunque también se contemplan otros supuestos en caso de vacantes. Las solicitudes podrán presentarse desde hoy al 15 de junio, y las listas definitivas de admisión se publicarán el día 25.

Se desarrollará en el Centro de Educación Especial Fernando Arce entre el 1 de julio y el 31 de agosto, en periodos quincenales, con plazas limitadas y en horario de mañana.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Igualdad, Patricia Portilla, han informado este martes de la nueva edición, en la que no se prestará servicio de comedor porque el Fernando Arce "no dispone en estos momentos de los espacios adecuados debido al inminente inicio de las obras de adecuación previstas en el centro", ha detallado la edil. No obstante, ha remarcado que esta circunstancia "no afecta al desarrollo del programa en su esencia, que seguirá ofreciendo un recurso lúdico, útil y adaptado en horario de mañana para favorecer la conciliación de las familias".

López Estrada y Portilla han destacado que se trata de un programa "único" en Cantabria, que "da respuesta a una necesidad real" de muchas familias y que, además, lo hace desde una "perspectiva inclusiva, especializada y adaptada" a los menores con necesidades especiales.

Han subrayado asimismo que esta iniciativa mantiene un marcado carácter lúdico, ya que "hablamos de un programa de conciliación, pero también de un espacio de ocio, convivencia y disfrute para los niños y niñas participantes, pensado para que el verano sea también una oportunidad de relación, entretenimiento y bienestar".

Por su parte, la edil ha incidido en que el Ayuntamiento continúa reforzando con este recurso su compromiso con las políticas públicas de apoyo a las familias y con una conciliación efectiva durante los meses no lectivos.

"Desde la Concejalía de Igualdad seguimos trabajando para ofrecer herramientas útiles a las familias, especialmente en aquellos casos en los que la atención y los cuidados requieren recursos específicos; este programa responde precisamente a esa realidad y lo hace con sensibilidad, planificación y vocación de servicio público", ha afirmado.

Por último, tanto López Estrada como Portilla han querido trasladar un agradecimiento expreso a la Fundación Asilo por la cesión de sus instalaciones y su disposición para colaborar con el Ayuntamiento. "Su implicación resulta fundamental para que este programa pueda desarrollarse en las condiciones adecuadas y seguir prestando un servicio tan importante para las familias", han señalado.