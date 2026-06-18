Torrelevega mejora el aparcamiento gratuito de Pintor Varela y gana ocho plazas - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha realizado mejoras en el aparcamiento municipal gratuito de Pintor Varela para optimizar la distribución del espacio disponible, renovar la señalización horizontal e incrementar en ocho el número de plazas de estacionamiento.

Así lo han informado este jueves el alcalde, Javier López Estrada, y la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, que han indicado que los trabajos se han ejecutado a través del programa de Corporaciones Locales 2026 y han consistido en la reorganización de la zona norte del aparcamiento, la eliminación de un carril estrecho situado en la parte central del recinto y la adecuación del espacio destinado a la recarga de vehículos eléctricos. Además, se han señalizado tres plazas para motocicletas.

Gracias a esta actuación, el aparcamiento ha pasado de contar con 401 plazas legales a disponer de 409, lo que supone una ganancia de ocho. Actualmente ofrece 397 plazas libres, cinco para personas con movilidad reducida, tres destinadas al servicio Guppy y cuatro reservadas para la recarga de vehículos eléctricos.

La concejala ha explicado que esta actuación tendrá continuidad con nuevos trabajos de mejora de la señalización horizontal en el entorno. En concreto, está previsto el repintado de los pasos de peatones de los accesos al aparcamiento, así como de la calle Gervasio Herrero, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ofrecer una imagen más ordenada y homogénea de esta zona de la ciudad.

Junto a estas mejoras, el aparcamiento incorpora dos nuevos cargadores dobles para vehículos eléctricos, dentro del proyecto Smart City de Torrelavega incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino #Torrelavega 4.0, hacia el 035, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Esta actuación forma parte de un proyecto que contempla la instalación de 11 estaciones de carga doble distribuidas en diferentes aparcamientos municipales y cuenta con una inversión de 718.796 euros.

Tazón ha destacado que estas actuaciones permiten mejorar uno de los aparcamientos gratuitos más utilizados de la ciudad, incrementar su capacidad, reforzar la seguridad vial y seguir avanzando en la implantación de infraestructuras vinculadas a una movilidad más sostenible e interconectada.

Además, ha recordado que este espacio dispone en su entorno inmediato de una parada de autobús del Torrebus y de las principales líneas regionales, así como de una estación de bicicletas de alquiler y un aparcamiento cubierto para bicicletas, favoreciendo la combinación de distintos modos de transporte.