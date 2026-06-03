Torres dice que las mociones de censura "no se anuncian, se ponen" y que el PP "no tiene candidato ni proyecto"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

CASTRO URDIALES, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que las mociones de censura "no se anuncian, se ponen" y deben contar con un candidato, un programa y un proyecto, y el PP "no tiene absolutamente nada".

Así lo ha manifestado Torres este miércoles en Castro Urdiales, a preguntas de la prensa, después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya asegurado que su partido está dispuesto a una moción de censura instrumental para convocar elecciones de forma inmediata.

"¿Qué es una moción instrumental?. Que alguien me explique qué significa eso", ha dicho el ministro.

Torres ha indicado que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "fracasó en la voluntad de ser investido presidente", "ha fracasado durante estos tres años en una voluntad absolutamente desnortada de ser presidente a cualquier precio" y ahora pretende presentar una moción instrumental. "¿Para qué?, ¿para no ser presidente porque no quiere?, es que me tengo que sonreír", ha ironizado.

El ministro ha indicado que la moción de censura está "muy clara", se tiene que defender un programa y un proyecto de gobierno y, a continuación, contar con apoyos y Feijóo "no tiene absolutamente nada". "Lo que quiere es retratar no sé el qué, estar permanentemente en el no, ir contra la ciudadanía. Por eso le están castigando en las urnas", ha valorado.

Respecto a si Feijóo "entendía que tenía que ser presidente" porque ganó las elecciones, el ministro ha defendido que las mayorías alternativas están "regladas" y tienen "su legitimidad" porque "lo permite la Constitución", y ha puesto el ejemplo de Canarias, Extremadura y Valladolid.

De esta forma, ha reivindicado que "hay una mayoría en el Parlamento español que supone muchos más votos que los que tenía el señor Fijóo, incluso con la ultraderecha".

"Nosotros tenemos un cometido. Tenemos que acabar nuestro trabajo de esta legislatura y, por supuesto, con voluntad de seguir en la siguiente. La legislatura acaba en el 2027", ha sentenciado Torres, que ha subrayado que Sánchez ya ha manifestado que "vamos a llegar al final".

"Quienes quieren otra cosa lo tienen muy sencillo. Hay una herramienta que está en la Constitución: se llama moción de censura. Para eso hay que tener un candidato, un programa y un proyecto. Lo que ocurre es que no hay ni proyecto, ni programa, ni candidato", ha zanjado.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Además, Torres ha sido cuestionado acerca de si comparte la reclamación realizada este miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a Pedro Sánchez, para que se someta a una cuestión de confianza.

Al respecto, se ha limitado a señalar que "donde procede" plantear esta cuestión es en el seno del PSOE, más concretamente en el Comité Federal --máximo órgano entre congresos--, que está programado para el 27 de junio.

"Estoy encantado de poder debatir (con García-Page), compartir o no sus postulados y también que él escuche los míos en donde procede, que es en la sede de nuestra organización", ha aseverado.

Según Torres, allí podrán hablar los dos como máximos responsables del partido en sus respectivas comunidades: Canarias (Torres) y Castilla-La Mancha (García-Page).

PACTO PP-VOX EN CyL

En otro orden de cosas, Torres también se ha referido al pacto de gobierno suscrito este miércoles por PP y Vox en Castilla y León, y lo ha enmarcado dentro de la "estrategia absolutamente errática" y "errónea" seguida, a su juicio, por Feijóo al haber "pedido" a sus barones autonómicos que adelanten elecciones "para luego depender más de la ultraderecha". "Vaya éxito", ha ironizado.

Torres ha señalado que también en CyL "Vox va a ser más importante, porque lo está haciendo en todos los gobiernos donde estaba el PP".

El ministro y secretario general del PSOE de Canarias ha realizado estas declaraciones antes de participar en el acto de homenaje y entrega a los familiares de los restos de tres de las víctimas represaliadas en Mirones.