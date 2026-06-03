Torres, sobre por qué el PSOE no se querella contra Leire Díez: "Vamos a dejar que las cosas avancen"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un Desayuno Informativo de Europa Press - Alberto Ortega - Europa Press

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado a dejar trabajar a la justicia y ha defendido la presunción de inocencia al ser cuestionado por qué el PSOE no se querella contra la exlmilitante socialista Leire Díez, como hoy el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, ha insistido en pedir a su partido durante los Desayunos Informativos de Europa Press.

A preguntas de la prensa sobre esta cuestión en la localidad cántabra de Castro Urdiales, Torres ha manifestado que "las actuaciones que hace la organización, la organización es quien tiene que explicar los pasos", si bien ha insistido en que en estos momentos está abierta una investigación y "vamos a dejar que las cosas avancen".

"Hay juicios orales donde hemos visto recientemente muchos funcionarios que, ante ciertas actuaciones a las que se ha señalado al presidente del Gobierno por ser de su entorno familiar, han acreditado lo contrario de lo que decían en fase de instrucción otras personas", ha manifestado.

Y ha insistido en la necesidad de ser "muy escrupuloso" en la presunción de inocencia, afeando que hay quienes, "cuando afectan al rival político, se olvidan de ello y señalan con el dedo; yo nunca lo he hecho ni lo haré".

"Cualquier persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario... No es el inocente el que tiene que demostrar su inocencia, sino el que señala, tiene que mostrar la culpabilidad con pruebas fehacientes", ha reiterado, para lamentar que "aquí estamos en un sistema donde todo vale, donde la metanoticia es más importante que la propia noticia, y por tanto vamos a esperar que las investiciones acaben".

Respecto a si cree que la exconcejala de la Vega de Pas actuaba por libre y si no le sorprende que se haya conocido que se reuniera hasta en 40 ocasiones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán dentro de una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones policiales y judiciales contra el PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el ministro ha reiterado que existe un "interés político" en "condenar de antemano" a quienes en estos momentos están siendo investigados.

Algo que a su juicio sucedió la semana pasada en el Congreso, con "partidos políticos que estaban dictando sentencias" y ha instado a dejar a los jueces e investigadores a hacer su trabajo.

"Hay un proceso de instrucción, luego tiene que haber otro proceso si esto continúa, y un tercero; hay varias fases para llegar a la parte final. Pero no, aquí todo se adelanta por parte de quienes tienen un interés político y es condenar de antemano a quienes en estos momentos están siendo investigados", ha criticado, asegurando que "lo que les interesa es dañar al Gobierno".

Torres ha exhortado a "respetar los procesos" y ha asegurado que el partido "está colaborando cerradamente con la justicia" y no va a admitir "ninguna elección de quienes rompían ordenadores a martillazos, de quienes fueron condenados por la Audiencia Nacional y no abandonaron el Gobierno de España y ni siquiera convocaron elecciones, y quienes están en el no permanente".

El ministro se ha pronunciado así a preguntas de la prensa previas a presidir el acto de homenaje y entrega a los familiares de los restos de tres de las víctimas represaliadas en Mirones, que se ha celebrado en Castro Urdiales.