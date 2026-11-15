Un total de 160 artesanos se dan cita en la XXI Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo

Roberto Brasero durante su reconocimiento como Alubiero Mayor. - GOBIERNO DE CANTABRIA

CASAR DE PERIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXI Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo ha reunido este sábado a cerca de 160 artesanos y productores de miel, quesos, verduras, vinos, conservas o mermeladas.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que más de un centenar de ellos son de Cantabria y el resto proceden de otras comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, País Vasco y Galicia.

Asimismo, ha informado de que en esta edición, cuenta como invitados los ayuntamientos de El Astillero, Alfoz de Lloredo y Porcuna (Jaén).

Uno de los principales atractivos de la feria ha sido la recreación de la vida rural de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

Así, en las calles del pueblo se han reproducido escenas costumbristas y espacios tradicionales como la escuela rural, el centro de juventudes, la taberna, el portalón de las abuelas o la tradicional matanza, además de demostraciones y degustaciones de productos típicos como el borono con torto, el café de puchero y otras elaboraciones tradicionales.

Durante la jornada se ha preparado el tradicional cocido montañés, una de las actividades centrales de un programa solidario que sirve para recaudar fondos para las asociaciones Amara y Anjanas Solidarias.

A la feria ha acudido la consejera de Cultura, Tamara González, para mostrar el apoyo del Gobierno a esta Fiesta de Interés Turístico Regional que combina, por un lado, la promoción de estos productos agroalimentarios típicos de la localidad y, por otro, la recreación de los modos de vida tradicionales de la comunidad.

A mediodía, González ha asistido al nombramiento como Alubiero Mayor de Roberto Brasero, periodista y divulgador meteorológico, y ha realizado un recorrido por la feria en compañía también del alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, y la presidenta de la Junta Vecinal de Casar de Periedo, Aida García Rojo, y varios alcaldes de municipios limítrofes.

La consejera de Cultura ha ensalzado este evento que, según ha señalado, "sabe conservar sus raíces sin renunciar al futuro y constituye un auténtico imán turístico" hacia los valles interiores.

Tal y como ha asegurado, quien visita esta feria retrocede a la forma de vida de los años 40 en una "experiencia inmersiva inigualable", por este motivo, ha vuelto a recordar que el Ejecutivo mantendrá el respaldo a esta feria.

De igual modo, ha agradecido al Alubiero Mayor de este año, Roberto Brasero, su contribución por actuar de "altavoz" de nuestras tradiciones allá por donde va. "Eres, sin duda, el mejor embajador de nuestra tierra", ha afirmado.

Por su parte, Brasero ha agradecido la asistencia de los visitantes y ha manifestado sentirse "muy arropado" cada vez que asiste a Cantabria.