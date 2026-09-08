Un total de 22 alumnos comienzan los Cursos de Incorporación a la Actividad Agraria

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, inaugura los cursos de incorporación agraria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 alumnos han comenzado este martes la segunda edición de los Cursos de Incorporación a la Actividad Agraria en el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), en Muriedas.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que esta iniciativa formativa está orientada a facilitar el relevo generacional y la profesionalización del sector primario.

En esta edición, los cursos cuentan con 22 nuevos alumnos: 2 incorporaciones en ganadería de vacuno de leche, 15 en ganadería de bovino extensivo y 5 en apicultura.

El programa formativo permitirá a los alumnos completar las 150 horas de formación necesarias para obtener la certificación de capacitación profesional, un requisito que facilita el acceso a las ayudas dirigidas tanto a jóvenes como a personas mayores de 41 años que deseen desarrollar su actividad profesional en el sector primario de Cantabria.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha destacado en la inauguración de los cursos la importancia de esta formación para garantizar el futuro de un sector "clave para la economía regional y para el mantenimiento del medio rural".

En este sentido, ha agradecido a los participantes su apuesta por la actividad agraria y ganadera, y ha subrayado que sin los estudiantes, el futuro del sector sería "muy gris", porque el sector primario va mucho más allá de una actividad económica".

La titular de Desarrollo Rural ha sostenido que el sector agrario es "estratégico" para Cantabria por su papel esencial en el suministro de alimentos, su contribución a la industria agroalimentaria, su capacidad para vertebrar el territorio rural y su función en la conservación del paisaje y los recursos naturales.

Así, ha destacado que, a lo largo del 2026, han sido 75 las personas que han solicitado incorporarse al sector, "la cifra más alta de los últimos 10 años".

Susinos ha reconocido también la importancia de una formación en constante evolución, adaptada a los retos actuales del sector y vinculada a la innovación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Asimismo, ha puesto en valor la necesidad de acercar a los futuros profesionales experiencias reales y casos de éxito que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones.

Por ello, los cursos de incorporación del CIFA mantienen una metodología basada en la formación presencial, impartida tanto por personal técnico de la Administración autonómica como por profesionales especializados.

Además, se ha reforzado la formación práctica mediante visitas a explotaciones e iniciativas ejemplares de la región, permitiendo a los alumnos conocer de primera mano la realidad del sector cántabro.

Por último, Susinos ha trasladado a los participantes el compromiso de la Consejería y de todo el Gobierno con el sector primario.