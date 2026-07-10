Un total de 30 estudiantes de 10 universidades europeas se dan cita en un curso de Estudios Globales de la UC

Foto de grupo de los estudiantes y estos posando con el profesor Charles Houck y Eugenio Bringas. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 estudiantes de 10 universidades europeas han participado en el curso Global Studies in a changing world: Challenges and Solutions, organizado por la Universidad de Cantabria (UC). Dicho curso se ha ofrecido en el formato de Blended Intensive Programme (BIP) en el marco del programa Erasmus+.

Tras una primera fase de docencia virtual, desarrollada en junio, la parte presencial del curso ha tenido lugar en la UC del 29 de junio al 10 de julio. Durante este tiempo, el estudiantado participante ha ampliado sus conocimientos sobre el concepto de globalización, distinguiendo sus diferentes dimensiones, tales como las migraciones, la salud global, la sostenibilidad, el cambio climático, etcétera, ha informado este viernes la institución académica.

El director del Área de Relaciones Internacionales de la UC y director del curso, Eugenio Bringas, ha destacado el "alto nivel" del profesorado y el estudiantado participante en este curso que se ha desarrollado de forma híbrida totalmente en inglés.

"Las técnicas abordadas y el profesorado nos han permitido intercambiar puntos de vista y estrechar líneas de colaboración con otras universidades, al tiempo que el estudiantado ha podido profundizar y reflexionar sobre diferentes aspectos relativos a la globalización", ha precisado

Asimismo, ha destacado la presencia de expertos en la materia de centros de investigación y de universidades de diferentes partes del mundo, como la del director de estudios de grado en el Departamento de Estudios Globales de la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, Charles Houck, que impartió la sesión introductoria inaugural y un curso sobre globalización cultural en el que se analizó cómo los factores culturales influyen en la política y la economía mundiales.

Por su parte, el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria, Antonio Domínguez Ramos, abordó la problemática del cambio climático, analizando diferentes tecnologías que permiten afrontar y mitigar este problema "tan patente en la sociedad de hoy en día".

De este modo, se han estudiado cuatro grandes grupos de tecnologías: qué sucede con las ventajas y los inconvenientes de la energía nuclear, de la eficiencia energética, de las tecnologías de captura, almacenamiento y transformación de CO2 y de las energías renovables.

Además, el programa ha contado con las ponencia impartidas por Iole Fontana de la Università di Catania, Melanie Jaeger-Erben, de la Brandenburg University of Technology; Domingo Rasilla, de la UC; Susana Batista y Paula Rocha, de Health School of the Polytechnic Institute of Viseu, Portugal; y Efthalia Chatzigianni, de la Universidad de Peloponesse, Grecia.

INTERACTUACIÓN

Además de la formación académica, el estudiantado de las universidades de Poznan (Polonia), Peloponesse (Grecia), Viseu (Portugal), Vaasa (Finlandia), UMONS (Bélgica), UPHF (Francia), Catania (Italia), Karlstad (Suecia), Brandenburgo (Alemania) y de Cantabria ha disfrutado de momentos de interactuación y de jornadas culturales y deportivas que les ha permitido conocer la ciudad de Santander y otros rincones de Cantabria, como Santillana del Mar o San Vicente de la Barquera.