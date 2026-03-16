Un total de 38 centros educativos cántabros participan en 'El gran concurso del hormigón' de Aparejadores - APAREJADORES CANTABRIA

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 centros educativos con Bachillerato científico-técnico de Cantabria -el 62% de los que cuentan con esta oferta educativa- participan en 'El gran concurso del hormigón', del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (aparejadores) para acercar esta profesión "apasionante, muy versátil y con multitud de salidas profesionales" a los estudiantes que están a punto de decidir su formación superior.

Así lo ha destacado este lunes el presidente de la entidad colegial, José Manuel González Rubio, durante la presentación en el IES Santa Clara de Santander de este concurso, que ganará el grupo de alumnos que elabore el hormigón más resistente, el cual se someterá a un ensayo de compresión en un laboratorio de control de calidad especializado.

Para ello, se utilizará una prensa de ensayo de hormigón que realiza su rotura a compresión y registra los newton por milímetro cuadrado (N/mm2) a los que rompe la mezcla. Los resultados obtenidos por los centros participantes se publicarán en un ranking.

Como incentivo, el grupo ganador optará a una excursión de día con visita a una obra emblemática en ejecución, incluyendo comida y diversos obsequios, además de participar en la final nacional en Madrid, que tendrá lugar el 19 de septiembre.

Además, el concurso incluye un premio especial a la creatividad, dotado con 300 euros, al grupo o alumno que elabore el mejor vídeo, fotografía, diseño o cualquier otra creatividad relacionada con el proceso de elaboración del hormigón o la profesión de la arquitectura técnica.

"Queremos visibilizar una profesión que goza de muy buena salud en Cantabria, con pleno empleo y evidente demanda de nuevos profesionales", ha recalcado González Rubio para justificar la convocatoria, por primera vez en Cantabria, de este "gran reto educativo".

A su juicio, la "grave emergencia habitacional" que vive España hace prever la construcción de un importante número de viviendas en los próximos años y, en consecuencia, una "creciente" necesidad de técnicos especializados de obra.

"Hay pocos grados universitarios con tanta versatilidad. Pocos abren las posibilidades a todos los aspectos relacionados con la edificación como la dirección de proyectos, la gestión BIM, la coordinación en equipos multidisciplinares, la creación de proyectos de rehabilitación e interiorismo, la dirección de empresas constructoras, promotoras o inmobiliarias o la sostenibilidad y eficiencia energética en edificios", ha subrayado.

Esta competición, organizada de forma simultánea por 33 colegios de aparejadores en España, "es una excusa divertida para llegar a los jóvenes de una forma más lúdica", ha explicado el técnico de Aparejadores Cantabria Víctor Pérez, quien ha detallado que el Colegio ha enviado a los centros educativos kits con los soportes explicativos y los materiales necesarios para concursar.

Para ayudar a los alumnos en la elaboración del hormigón, la entidad ha producido un video explicativo en el que, además de algunos consejos para el amasado, se muestran las actividades más frecuentes de la profesión, con la participación de arquitectos técnicos cántabros como Alejandra Ruiz, Jesús Gangas, Olalla Rueda, Julia Solaeta o Alberto San Juan y obras características de la región.

Por su parte, la profesora del IES Santa Clara Carmen López de la Torre ha aplaudido esta iniciativa, que ha calificado de "original" y "muy interesante" porque "no solo nos permite hacer una práctica dentro de la asignatura de Ingeniería y Tecnología, sino que además nos brinda la oportunidad de presentar al alumnado una profesión más".

Los impulsores del proyecto han destacado que la iniciativa nace con "vocación de continuidad" y que su objetivo es impulsarlo anualmente. "No esperábamos una acogida tan destacada, por lo que ya estamos trabajando en ideas para hacerlo todavía más atractivo de cara a próximas ediciones y consolidarlo como una actividad escolar conocida en Cantabria", ha avanzado el presidente del Colegio.

Los alumnos deben realizar el amasado del hormigón desde el pasado día 12 y hasta este miércoles, 18 de marzo, para que la fecha de elaboración no distorsione el resultado.

Con posterioridad, el Colegio de Aparejadores recogerá las probetas y las enviará al laboratorio especializado en ensayos de hormigón Soningeo, que las someterá a un ensayo de compresión en la semana del 20 de abril.

Ese mismo día, el Colegio publicará la clasificación final y contactará con los ganadores que disputarán la final nacional en Madrid.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Soningeo, Musaat, ANEFHOP y Cementos HOLCIM.

En la presentación también ha participado el director del IES Santa Clara, Ángel Merodio.