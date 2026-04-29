Un total de 435 personas optan a las 25 plazas de bomberos convocadas por el Gobierno de Cantabria

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SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 435 personas optarán a las 25 nuevas plazas del Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Gobierno de Cantabria, cuyas pruebas físicas se iniciarán el 18 de mayo.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este miércoles la relación definitiva de aspirantes a estas plazas de bomberos, pertenecientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, así como la composición del tribunal calificador y la fecha y lugar de la celebración de las pruebas físicas de acreditación de aptitud, que incluyen trepa de cuerda, carrera de resistencia, natación, salto de longitud, levantamiento de peso y subida de autoescalera.

La acreditación incluye también pruebas psicotécnicas y de aptitud psicológica.

Posteriormente se celebrará el ejercicio teórico tipo test de las materias específicas y las pruebas de conducción de vehículos.

El tercer ejercicio también será una prueba tipo test sobre el programa de materias comunes.

Cuando concluya esta parte, se iniciará la fase concurso de evaluación de los méritos. Todos aquellos que superen este proceso, deberán participar en un curso teórico práctico de 250 horas, que constará de una fase de formación y otra de prácticas en el propio Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento del Gobierno cántabro. Este curso será objeto de calificación resultando apto o no apto.

VALORACIÓN

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha valorado que esta convocatoria da continuidad a la planificación y mejora realizada por su departamento en los parques autonómicos para alcanzar los cinco bomberos por guardia, garantizando la mejora del servicio público y la propia la seguridad y operatividad de los efectivos.

En este punto, ha recordado la incorporación el pasado año de 13 bomberos, así como otros 23 efectivos más de forma interina para garantizar la guardia mínima en los parques autonómicos.

También en el ámbito de personal, Urrutia ha resaltado la última medida incluida en la Ley de Presupuestos, que entrará en vigor el 1 de mayo, con la que los bomberos autonómicos podrán cobrar las horas extra en vez de la compensación por tiempos de descanso, asegurando de esta forma los suficientes efectivos y el buen funcionamiento del servicio.

Por otro lado, la titular de las emergencias del Gobierno ha destacado la mejora del parque de vehículos, de los medios materiales de los bomberos y de los parques e instalaciones del cuerpo.

"El Gobierno cántabro destinará una cantidad cercana a los 8 millones de euros que se dejaron de invertir del dinero procedente de UNESPA para la mejora y modernización del servicio autonómico de extinción de incendios y salvamento", ha señalado Urrutia, quien ha concluido que con los procesos selectivos en marcha y la inversión ya iniciada se pone fin a una etapa de "falta de inversión y de personal" en este servicio.