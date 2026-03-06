Un total de 90 estudiantes de FP del IES Valle de Camargo participan en las X Jornadas de Orientación Laboral

Archivo - Centro de Empresas de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90 estudiantes de diferentes ciclos de Formación Profesional (FP) del IES Valle de Camargo van a participar, del 9 al 13 de marzo, en la décima edición de las Jornadas de Orientación Laboral, una iniciativa municipal dirigida a alumnos de segundo curso que tiene como objetivo facilitar su transición al mundo laboral.

Así, los jóvenes, que cursan ciclos de grado medio y superior, se suman a esta propuesta que se va a celebrar en el Centro de Empresas Municipal en el marco de unas jornadas que se llevan a cabo en la semana previa a su incorporación a las empresas en las que van a realizar su formación práctica.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que el fin es "darles la bienvenida al entorno empresarial", proporcionándoles herramientas que les ayuden a afrontar con mayores garantías su entrada en el mercado laboral.

Durante cinco días, los participantes asistirán en horario de mañana a diferentes talleres prácticos centrados en aspectos clave de la empleabilidad, como el análisis de ofertas de trabajo, el uso de la inteligencia artificial para mejorar el currículum y la búsqueda de empleo; el aprovechamiento de redes profesionales, como LinkedIn; la gestión de la marca personal y la huella digital; los primeros pasos dentro de una empresa o la preparación de entrevistas de trabajo.

Los estudiantes se distribuyen en cuatro grupos que integran a alumnado de distintos ciclos formativos, entre ellos, Sistemas Microinformáticos y Redes; Gestión Administrativa; Peluquería y Cosmética Capilar; Estética Integral y Bienestar; Termalismo y Bienestar; Sistemas de Telecomunicaciones y Administración y Finanzas.

Todos ellos trabajarán los contenidos mediante una metodología práctica que permite afrontar situaciones reales relacionadas con la inserción laboral.

Entre otras cuestiones, se centrarán en interpretar correctamente las ofertas de empleo y detectar requisitos o condiciones implícitas; utilizar herramientas de inteligencia artificial para adaptar el currículum o simular entrevistas de trabajo, y organizarán una estrategia de búsqueda de empleo en entornos digitales y redes profesionales.

Asimismo, se analizará la identidad digital y la marca personal, así como las actitudes y competencias que facilitan una correcta incorporación al entorno empresarial.