"Total rechazo" de Cantabria en el CPFF a la "perniciosa" propuesta sobre financiación autonómica

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, asiste a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha expresado este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su "total rechazo" a la "perniciosa y perjudicial" propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España.

Así lo ha expresado en la reunión el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), que ha denunciado que Cantabria es una de las "más afectadas" por esta propuesta y ha mostrado su malestar porque a la comunidad "no llegará ni un euro" de los 21.000 millones más "que el Gobierno dice se van a repartir".

"Se trata de que la comunidad reciba los mismos recursos para financiar unos servicios cada vez más costosos, y muchas veces impuestos por el Estado, para lo que comunidades como Cantabria tienen que hacer un esfuerzo y aportar la diferencia", ha indicado.

A su juicio, "no hubiera costado incrementar algo más la financiación en Cantabria, aumentando más en otras CCAA que están también infrafinanciadas".

En este sentido, ha defendido que "cualquier incremento de financiación en Cantabria, como en otras CCAA pequeñas, supone una cifra insignificante por su importancia cuantitativa y que no afectaría nada al resto del modelo", ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Agüeros ha vuelto a calificar la propuesta como un "atropello", tildándola de "inasumible", y ha calificado de "migajas" a los 46 millones que percibirá Cantabria con el cambio de sistema.

Se trata, según el Gobierno de Cantabria, de "otro de los puntos que genera mayor conflicto". Y es que, según ha apuntado, esos 46 millones provendrían del los Fondos de Compensación Interritorial (FCI), que "solo se pueden destinar a invertir, excluyendo cualquier tipo de gasto de personal, ni sanitario, ni educativo, ni de ningún tipo", por lo que el Ejecutivo regional cree que "no se puede considerar un incremento".

PIDE A MONTERO UNA NUEVA REUNIÓN

Por otro lado, el consejero cántabro ha emplazado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a tomar como ejemplo las negociaciones que tuvieron lugar en 2009, que fruto de un "pacto de todos", tuvo como resultado un sistema de financiación "que recogía las especiales singularidades de cada comunidad autónoma".

Además, le ha reclamado que convoque próximamente una nueva reunión "en la que se pueda avanzar en la línea del anterior modelo, en base al consenso".

Y también ha defendido que "Cantabria no está sobrefinanciada actualmente" como, según ha dicho, se recoge en la propuesta de la ministra Montero al considerar que es la que más percibe por habitante.

"Se trata de una premisa errónea, nada más lejos de la realidad", ha explicado el titular de Economía.

Así, ha indicado que Cantabria no cuenta con ningún kilómetro de AVE construido, un "aislamiento" en cuanto a las infraestructuras que, según ha dicho, supone una "desigualdad" con respecto al resto de territorios, e impide acceder a en igualdad de condiciones a los servicios, dada su orografía y dispersión.

También ha señalado que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla asume habitualmente pacientes de otros territorios, cuyo coste "impacta cada vez más en las cuentas de la comunidad".

El tercer motivo que ha presentado Agüeros, y que caracteriza a esta comunidad, es la elevada "población flotante", aquella que cuenta con una segunda residencia en la comunidad sin tributar en ella, pero "que utiliza los servicios que se proporcionan", para lo que se ha referido al ejemplo de Noja, que en verano pasa de 2.700 habitantes a 100.000, multiplicando por 40 su población.

OTRAS CONSIDERACIONES

Por otro lado, ha aprovechado su intervención para aclarar otros datos respecto a la comunidad, y que, a su juicio, tienen especial trascendencia en los costes que tiene que asumir Cantabria.

Ha indicado que la población ajustada sigue sin reflejar el coste real de los servicios, no tiene en cuenta la orografía, valora insuficientemente el coste real o la dispersión, a lo que se suma que el actual el Fondo de Suficiencia no se reparte teniendo en cuenta la población.

También ha apuntado que en el sistema actual Cantabria participa en un 1,68 o 1,7% de los recursos totales del modelo, mientras que el modelo propuesto por Montero, Cantabria le correspondería un 1,37% de los recursos.

Respecto al "statu quo", ha indicado que en Cantabria se plantean algunas dudas. "Se trata de una cláusula de cierre del sistema, pero no significa que renunciemos a incrementar nuestra financiación en el nuevo modelo", ha asegurado Agüeros, que cree que "debería perdurar a lo largo de toda la duración del sistema y no solo el primer año, y debe incrementarse en la misma proporción que se vayan incrementando los fondos que integran el sistema".

En su intervención, el consejero ha afirmado que en la presentación del Estado de la pasada semana, se recoge lo recibe Extremadura y Cantabria del FCI, pero no dice cuánto reciben las demás CCAA, pudiendo ser aún mayor la diferencia con otras comunidades.

También ha hecho referencia a otro de los Fondos que integran el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), el Fondo de Convergencia, que, según ha indicado, es "muy inestable".

"El año 2025 hemos recibido 144 millones pero otros años no. Depende de que nuestra población crezca menos de la media", ha añadido. Por ello, cree que "habría que pensar si la tramitación de nuevo SFA sigue adelante proponer algún fondo que permita a Cantabria recibir una mayor cuantía que la propuesta por el Ministerio".