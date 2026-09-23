La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, recibe a los productores que acuden a la Feria Eko Bilbo 2026. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete productores ecológicos de Cantabria participarán del 25 al 27 de septiembre en EkoBilbo 2026, la primera feria de productos ecológicos que se celebra en Bilbao y que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que la consejera de Desarrollo Rural y Alimentación, María Jesús Susinos, ha recibido a varios de ellos este miércoles en la sede de su departamento.

Durante el encuentro, la consejera ha destacado la importancia de este tipo de eventos para dar visibilidad a la producción ecológica regional, favorecer la apertura de nuevos mercados y reforzar el posicionamiento de Cantabria como referente en alimentos de calidad elaborados bajo criterios de sostenibilidad.

"Nuestros productores ecológicos representan perfectamente los valores de calidad, sostenibilidad, innovación y vinculación al territorio que queremos proyectar desde Cantabria" ha dicho Susinos, para la que la presencia en EkoBilbo se trata de "una excelente oportunidad para mostrar el trabajo que desarrollan y acercar sus productos a nuevos consumidores y profesionales del sector".

La participación de Cantabria en la feria cuenta con el respaldo de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) a través del espacio expositivo que permite a los productores disponer de una zona para promocionar y dar visibilidad a sus productos.

Además, habrá también un stand promocional de 'Sabe a Norte', donde se dará a conocer al público información acerca de los productos de calidad diferenciada de Cantabria.

En este sentido, Susinos ha remarcado que el Gobierno de Cantabria va a seguir apoyando a sus productores porque "generan riqueza, fijan población en el medio rural y contribuyen a conservar los paisajes y sistemas tradicionales de producción". "Apostar por ellos es apostar por el futuro del campo cántabro", ha añadido.

La delegación cántabra estará integrada por productores de distintos puntos de la comunidad.

Entre ellos se encuentra La Flor de Limón, empresa que ha convertido el limón ecológico en el eje de una completa gama de productos artesanales. En Bilbao, presentará su nueva limonada sin azúcar, elaborada con un 33 por ciento de zumo natural y sin azúcares añadidos, además de su conocido Limoncelu Novaliego, mermeladas extra de limón y caviar cítrico.

También acudirá Forestaciones Los Llanos, especializada en la elaboración de zumos, preparados de fruta y mermeladas de arándanos, junto con Salsasón, que transforma el arándano ecológico de Cantabria en una amplia variedad de productos como vinagres, siropes, infusiones, zumos, mermeladas y concentrados de fruta elaborados sin conservantes ni aditivos.

La oferta de fruta ecológica estará representada igualmente por Eco Rancho Beta, que exhibirá distintas variedades de castañas y manzanas de mesa cultivadas mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente, y por Pamela Borraz Aranda, dedicada a la producción de arándanos frescos ecológicos.

Por su parte, Ecológicos de Cantabria S. Coop. mostrará una variada selección de frutas, legumbres, hortalizas, conservas vegetales elaboradas de forma artesanal en su propio obrador y galletas ecológicas.

La representación regional se completa con Sidra Somarroza, empresa que elaborará en la feria una completa presentación de sus productos obtenidos a partir de manzanas ecológicas de producción propia. Entre ellos figuran su sidra natural ecológica, la sidra espumosa dulce, el Capricho de Somarroza, el vinagre de manzana ecológico envejecido en barricas de castaño y su zumo natural de manzana elaborado exclusivamente con variedades sidreras.