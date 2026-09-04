Trabajadoras de ayuda a domicilio disfrutarán de un día libre cuando su descanso semanal coincida en festivo

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SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Castro Urdiales y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental disfrutarán de un día de descanso compensatorio cuando uno de los catorce festivos laborales coincida con uno de sus días de descanso semanal.

Así lo establece la sentencia dictada por la titular de la Plaza número 3 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander, que ha estimado la demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO y ha condenado a Eulen Servicios Sociosanitarios, empresa que presta el servicio en estas zonas, a reconocer y hacer efectivo este derecho.

Si bien contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de cinco días desde su notificación.

El conflicto se produjo después de que el 12 de octubre de 2024, festivo nacional, coincidiera con un sábado, día que formaba parte del descanso semanal de las trabajadoras, ha explicado CCOO.

Tras solicitar varias de ellas un día de descanso compensatorio, la empresa lo denegó al considerar que el festivo ya se había disfrutado y, ahora, la sentencia establece que el disfrute de los catorce festivos laborales es un derecho independiente del descanso semanal, por lo que la coincidencia de un festivo con un día de descanso no puede suponer la pérdida de ese festivo.

El fallo de la titular de la Plaza número estima íntegramente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria frente a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., con intervención de UGT y del comité de empresa.

Y declara el derecho de las trabajadoras adscritas al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Castro Urdiales y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental, que prestan servicios de lunes a viernes y disfrutan como descanso semanal los sábados y domingos, a disfrutar de un día de descanso compensatorio cuando una de las 14 fiestas laborales retribuidas y no recuperables coincida con uno de los días de descanso semanal previamente establecido en su calendario de trabajo, sin que dicha coincidencia determine la pérdida del derecho al disfrute efectivo del festivo.

En consecuencia, condena a Eulen a reconocer y hacer efectivo dicho derecho respecto de las trabajadoras comprendidas en el ámbito de este conflicto colectivo, con todos los efectos inherentes a esta declaración.

La jueza indica que la "correcta interpretación" conjunta del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, del VIII Convenio Marco Estatal y de la doctrina jurisprudencial fijada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo "conduce necesariamente a declarar que las personas trabajadoras afectadas por el presente conflicto colectivo tienen derecho a disfrutar de un día de descanso compensatorio cuando una de las fiestas laborales coincida con uno de los días de descanso semanal previamente establecidos en sus calendarios de trabajo, sin que la empresa pueda considerar dicho festivo como automáticamente disfrutado por la mera coincidencia con el sábado o con cualquier otro día de descanso semanal".

Por ello, estima íntegramente la demanda de conflicto colectivo, declarando el derecho de las trabajadoras comprendidas en su ámbito de aplicación a disfrutar del correspondiente descanso compensatorio en tales supuestos y condena a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración, con las consecuencias inherentes a la misma.

VALORACIÓN

La responsable del sector de ayuda a domicilio de la FSC de CCOO en Cantabria, Silvia Solar, ha destacado que se trata "de la primera sentencia que tenemos para el sector y va a marcar la línea para el resto de trabajadoras, que en Cantabria son cerca de 2.000, por lo que esta resolución supone un avance importante".

En este sentido, Solar ha indicado que el sindicato ha planteado conflictos colectivos en todas las empresas de ayuda a domicilio donde tiene representación.

"En un sector precarizado, con jornadas y salarios reducidos y mucho desplazamiento, acudir un día menos también supone un ahorro, porque la gran mayoría se desplaza en coche y tiene que asumir parte de los costes al abonarse solamente el kilometraje entre usuarios, pero no desde y hacia sus casas cuando comienza y termina el servicio", ha detallado.

Finalmente, FSC de CCOO en Cantabria ha instado a la empresa a cumplir la sentencia "a la mayor brevedad para garantizar el cumplimiento de los derechos de estas trabajadoras".