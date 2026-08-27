Trabajadores de Correos piden la inclusión del personal laboral en el Estatuto Básico del Empleado Público

Trabajadores de Correos se concentran frente al Ayuntamiento de Santander - MAREA POSTAL DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Correos se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Santander para pedir la inclusión del personal laboral en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Esta convocatoria se ha realizado coincidiendo con la celebración del Pleno municipal y en apoyo a la moción presentada por el PSOE en defensa de Correos como servicio público.

La concentración tenía el objetivo de dar visibilidad a las reivindicaciones de la plantilla y respaldar las iniciativas institucionales que están surgiendo en diferentes ayuntamientos de Cantabria en defensa de Correos y, especialmente, de la inclusión de su personal laboral en el EBEP.

En un comunicado, la organización ha destacado que estas iniciativas municipales son el resultado del trabajo y de la iniciativa impulsada por la propia Plataforma, que durante los últimos meses ha mantenido contactos y reuniones con diferentes formaciones políticas para trasladarles la situación que atraviesa Correos y plantear medidas concretas para garantizar su futuro como servicio público.

A su juicio, los trabajadores de Correos desempeñan "una función esencial" para la ciudadanía y para la vertebración territorial, por lo que consideran necesario que exista un reconocimiento acorde con su condición de empleados públicos.

Por ello, también han solicitado un empleo "estable, plantillas suficientes, reducción de la temporalidad y la parcialidad, cobertura adecuada de bajas y vacantes y bolsas de contratación anuales, públicas y transparentes".

"Las políticas de contratación, la falta de cobertura de puestos estructurales y unas plantillas insuficientes están provocando sobrecargas de trabajo, mayor penosidad y un deterioro de las condiciones laborales. Esta situación no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también tiene una repercusión directa sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía", ha señalado la plataforma.

La concentración celebrada este jueves en Santander se enmarca dentro de una campaña de movilización que tendrá su próximo punto en el Parlamento de Cantabria, ya que está previsto que el 21 de septiembre tenga lugar el Pleno del Parlamento de Cantabria en el que se debatirán y votarán las Proposiciones No de Ley relacionadas con la inclusión del personal laboral de Correos en el EBEP.

Ante este Pleno, se ha anunciado una convocatoria de huelga en Correos para facilitar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la movilización.