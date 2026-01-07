La tractorada del viernes obligará al corte parcial de varias calles del centro de Santander

Archivo - Varios tractores en el centro de Santander durante una manifestación de ganaderos - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La movilización de los ganaderos cántabros este viernes, 9 de enero, por Santander, con una marcha a pie y una tractorada en la que se prevé la participación de un centenar de vehículos, obligará a cortar al tráfico varias calles del centro de la ciudad de forma parcial y temporal, al mediodía y primera hora de la tarde.

En concreto, quedarán cortadas de 11.30 a 13.00 horas las calles Cajo, desde Campogiro a Valdecilla, San Fernando, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro hasta Jesús de Monasterio y Monte Caloca.

Y de 12.00 a 15.00 horas, Garmendia, Cuesta del Hospital, Jesús de Monasterio hasta Pasaje de Peña, Isabel II, Cervantes, Calvo Sotelo en ambos sentidos y Paseo Pereda hasta Calvo Sotelo, ha informado el Ayuntamiento.

La manifestación seguirá dos itinerarios. El primero comenzará en Ojaiz y atravesará Santander por Camarreal, El Campón, Campogiro, Avenida Valdecilla, San Fernando, Jesús de Monasterio, para llegar a Calvo Sotelo. Y el segundo empezará en Primero de Mayo, para seguir por El Empalme, calle Campogiro, Avenida Valdecilla, San Fernando, Jesús de Monasterio y llegada al mismo punto, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Desde el Consistorio recomiendan usar rutas alternativas al itinerario de la comitiva, así como evitar en la medida de lo posible el acceso al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a través de su entrada Sur.

Además, se aconseja realizar los traslados y comunicaciones a las estaciones de tren y autobuses a través de las siguientes calles: Alta (Rampa Sotileza), Castilla y Marqués de la Hermida.

Y para las comunicaciones de la ciudad norte-sur y viceversa, lo recomendable es a través de los viales de la Glorieta de Cuatro Caminos, paso subterráneo de Segundo López Vélez y Túnel de Tetuán y realizar las entradas y salidas de Santander evitando las calles y avenidas que atraviesan la ciudad por su eje central.

Los cortes de calzada quedarán restablecidos al tráfico, una vez la manifestación haya superado el cruce o zona de influencia de las citadas calles.