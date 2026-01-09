Los tractores toman Santander para protestar contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la PAC

Tractorada en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector primario ha vuelto este viernes a las calles de Santander para sumarse a las protestas organizadas en toda Europa contra el acuerdo comercial con Mercosur, al que han adherido otras quejas como los recortes en la Política Agraria Común (PAC), los ataques de lobo o enfermedades como la dermatosis nodular.

Los ganaderos, en sus tractores y también a pie, han desfilado por la capital desde la calle Burgos hacia el centro, en un recorrido marcado por la lluvia y en el que han exhibido carteles con lemas como 'defendamos al sector primario. El que nos da de comer', 'PAC sin recortes' o 'dermatosis modular: no al vacío sanitario'.

El sector ha querido trasladar que el tratado con Mercosur -aprobado este viernes- "es un problema gordo para la ciudadanía", que implica "traer de terceros países alimentos de dudosa procedencia" y con menos exigencias de producción que las de Europa.

"Creo que estamos en un país donde tenemos los mejores alimentos del mundo y se quieren cargar la alimentación", ha lamentado en declaraciones a los medios el secretario general de UPA, Alberto Pérez Quintial.

En la misma línea, su homólogo de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, ha difundido un vídeo desde su tractor durante la marcha para denunciar que "quieren echar por tierra la ganadería familiar que tenemos en la cornisa cantábrica", ante lo que ha pedido al Ministerio de Agricultura que defienda a los profesionales en lugar de los intereses de "grandes empresas y de grandes multinacionales".

"Quieren cambiar la comida por coches alemanes para mandarlos a Latinoamérica", han sentenciado los representantes sindicales, que aseguran que el sector "no puede más" en un contexto de enfermedades del ganado y ataques de lobo, que está "por toda Cantabria".

Además de los representantes de los ganaderos, a la cabeza de la manifestación --y junto a una gran pancarta con el lema 'Por un campo con futuro: Sin Mercosur. Sin recortes en la PAC. Con una sanidad bien gestionada'-- han marchado, en representación del Gobierno cántabro, las consejeras de Desarrollo Rural y Presidencia, María Jesús Susinos e Isabel Urrutia, respectivamente.

Asimismo, han participado el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; la presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta; el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso; y los diputados del PRC Paula Fernández, Guillermo Blanco y Pedro Hernando, así como representes del sector pesquero y de la Federación Cántabra de Caza.

APOYO DEL GOBIERNO AL SECTOR

La titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones del sector tanto en lo relativo a la propuesta de la nueva PAC, respecto a la que considera "totalmente inaceptable" el recorte planteado, como en su defensa ante el lobo y en su petición para que se extienda a Cantabria la vacunación contra la dermatosis nodular.

En declaraciones a los medios durante la protesta, Susinos ha denunciado tanto el recorte anunciado por Europa del 67 por ciento en los fondos destinados a la pesca como el del 22% para la PAC del periodo 2028-2034.

Además, ha reivindicado que exista "un presupuesto independiente" para agricultores y ganaderos y que "no nos metan en un cajón con otro tipo de políticas que lo que van a hacer al final es diluirnos". "Necesitamos una PAC fuerte, un presupuesto independiente, justo y seguro", ha insistido.

Respecto al lobo, ha trasladado su apoyo "incondicional" al sector y ha defendido que Cantabria ha sido la primera comunidad en realizar extracciones y está "a punto" de cumplir el cupo autorizado --que asciende a 41 ejemplares--, por lo que no descarta dictar una nueva resolución para impulsar más en función de los daños.

"A pesar de todas las dificultades que nos están poniendo, de todos los recursos, de todas las denuncias ante la Fiscalía, ante los jueces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en apoyo a nuestros ganaderos", ha sentenciado la consejera, que ha sostenido que "no podemos permitir" que los ataques "sigan causando estragos en el sector".

Finalmente, ha mostrado su preocupación por la dermatosis nodular tras el nuevo foco detectado en Girona y ha suscrito la petición de los ganaderos de que se permita vacunar en Cantabria y se eviten los vacíos sanitarios.

Susinos ha recordado que el Ministerio de Agricultura denegó la vacunación en esta región aunque sí la autorizó en zonas de Aragón, Navarra y País Vasco, lo que "también es beneficioso para nuestra comunidad porque supone blindarnos más".

LA PUNTILLA

También ha trasladado su apoyo a los ganaderos la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, que ha lamentado que el acuerdo comercial con Mercosur, unido a los problemas burocráticos y de relevo generacional y la reducción de las ayudas, supone "la puntilla" para estos profesionales.

En este punto, ha pedido que tanto al Gobierno de España como los eurodiputados de PP y PSOE "se opongan de verdad", pues ha recalcado que "el senador que representa a Cantabria, que es del Partido Popular, ha votado a favor del tratado". Además, ha reclamado al Ministerio que rebaje los controles de la dermatosis nodular.

Fernández ha avanzado que los regionalistas organizarán reuniones "permanentes" para escuchar a las cooperativas y organizaciones sindicales del sector y realizarán un seguimiento "permanente" de su situación.