Tráfico espera 127.000 desplazamientos este fin de semana en Cantabria

Archivo - Varios vehículos circulan durante la primera operación salida de verano 2025, en una autovía - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Sobre todo en la A-67 y A-8, por el fin de semana y de las vacaciones de agosto, y que coincide con el último dispositivo estival de la DGT

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé 127.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de Cantabria durante este fin de semana, entre las 15.00 horas de este viernes y la medianoche del domingo, con motivo del fin de muchas vacaciones de verano y el retorno generalizado de ciudadanos.

Ante esto, la DGT ha habilitado el último dispositivo especial de los meses estivales y, con motivo del mismo, ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia de la circulación, con 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sobre todo para controlarla en las autovías de la Meseta A-67 y del Cantábrico A-8.

Se prevé que los citados retornos sean escalonados durante el fin de semana, principalmente el 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, y se esperan también estos días movimientos de salida, fundamentalmente hacia puntos del litoral y los habituales de un fin de semana estival.

CIRCULACIÓN Desde primeras horas de esta tarde (especialmente entre las 16 y las 22 horas), se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9 y las 13 horas, motivados por el comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos cortos habituales de fin de semana a zonas de segunda residencia y playas.

Por la tarde, ya se podrán observar movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan el regreso "escalonado", siendo la intensidad elevada en algunos ejes viarios.

El domingo 31 por la mañana, según la DGT, serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Además, también se presentarán intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.

MEDIOS EN LA CARRETERA Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como de sus medios técnicos.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.