El tráfico del puerto de Santander cae un 0,5% en 2025

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander movió 7.205.321 toneladas en 2025, un 0,5 por ciento menos que en 2024, por encima de la media nacional (-0,2%), según los datos aportados este martes por Puertos del Estado.

De este modo, el puerto de la capital cántabra se sitúa como el segundo que menos ha caído el tráfico de los once que han disminuido, por delante de Pontevedra (-10,7%), Tarragona (-7,5%), Bilbao (-7,1%), Alicante (-6,9%), A Coruña (-6,1%), Cartagena (-4,3%), Algeciras (-3,3%), Huelva (-2,6%) y Valencia (-0,7%).

En Santander, las mercancías registraron 7,1 millones de toneladas, un 0,4% menos que en 2024.

En concreto, el movimiento de graneles sólidos retrocedió un 5,2% respecto al año anterior, hasta los 3,1 millones de toneladas; mientras que el de graneles líquidos creció un 39%, con 230.379 toneladas.

También, la mercancía general en el Puerto de Santander repuntó un 2,2%, hasta los 3,7 millones de toneladas. Dentro de esta, la de contenedores se incrementó un 8,9 por ciento, hasta las 1,4 millones de toneladas; y el tráfico de contenedores (TEUs) lo hizo un 7,6%, con 161.001.

Sin embargo, el tráfico ro-ro experimentó un descenso del 6,1%, hasta los 2,1 millones de toneladas. El tráfico de automóviles en régimen de mercancía registró 398.870 unidades, un 7,3% más.

Finalmente, en Santander disminuyó un 5,3% el número de pasajeros en régimen de transporte y de crucero en 2025, con 252.061.

DATOS NACIONALES

Los puertos españoles de interés general movieron un total de 556,6 millones de toneladas en 2025, lo que supone un leve descenso del 0,2% en comparación con el año anterior, según los datos provisionales de Puertos del Estado.

Si 2024 estuvo marcado por la recuperación de los tráficos, con un incremento del 2,7% tras el descenso del 3% registrado en 2023 --en gran parte debido al aumento coyuntural de los movimientos en algunos puertos españoles por la inestabilidad en el Mar Rojo--, 2025 se cierra sin apenas variaciones respecto al ejercicio anterior, en un contexto dominado por la incertidumbre geopolítica y económica a nivel mundial.

La mercancía general aumentó una décima, hasta alcanzar los 278,8 millones de toneladas, impulsada por el crecimiento del 3,6% de la carga convencional, que sumó 88,6 millones de toneladas, frente a la caída del 1,4% registrada en la contenerizada, con 190 millones de toneladas.

Aunque el tráfico total no superó el récord de 2019, situado en 564,6 millones de toneladas, la mercancía general movida por los puertos españoles sí batió todas las marcas previas, alcanzando 278,8 millones de toneladas, una cifra ligeramente superior a la de 2024, entonces récord histórico.

También los contenedores de 20 pies (TEUs) marcaron niveles máximos, con un crecimiento del 2,7% hasta los 18,6 millones de unidades --frente al anterior máximo de 18,1 millones en 2024--, impulsados por el aumento de los TEUs de importación y exportación (+7,8%), mientras que los TEUs en tránsito registraron un leve descenso del 0,6%.

Los graneles líquidos recuperaron el ritmo en el último trimestre del año y cerraron 2025 con un incremento del 0,9%, hasta los 180,4 millones de toneladas.

El gas natural licuado ('GNL') ganó protagonismo como combustible de transición y, junto a los productos químicos, compensó la caída del petróleo crudo. Por su parte, los graneles sólidos registraron un descenso del 3,4%, con un total de 81,8 millones de toneladas, una caída motivada por la reducción del carbón (-10,4%), en línea con la política energética nacional y europea, y por el retroceso de los cereales (-18,4%) tras una "muy buena" campaña nacional que redujo las importaciones.

El tráfico 'ro-ro' (con ruedas) aumentó un 2,8% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 74,7 millones de toneladas. En cambio, el número de buques mercantes que pasaron por los puertos españoles descendió un 2,2%, con un total de 162.865 unidades, aunque el arqueo bruto repuntó un 0,8%.

UN 4% MÁS DE PASAJEROS

El tráfico de pasajeros creció un 4% al cierre de 2025 en comparación con 2024, superando los 42,5 millones de movimientos.

Este incremento --especialmente en el tráfico regular, con 28,4 millones de pasajeros-- refleja la importancia de los puertos y del transporte marítimo en la cohesión territorial de las islas y las ciudades autónomas.