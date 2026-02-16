Tramos del Pas, Miera y Asón en vigilancia por inundación y el Agüera, en Sámano, en riesgo importante

Archivo - Foto de archivo del río Asón desbordado - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios tramos de las cuencas de los ríos Pas, Miera y Asón están en vigilancia (nivel amarillo) por inundación, que afectan a localidades como Liérganes, Beranga o Ramales de la Victoria, entre otras; y el Agüera, en la localidad de Sámano (Castro Urdiales), en riesgo importante (nivel naranja), según información de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

En el caso del Agüera a su paso por Sámano, presenta un nivel de 2,13 metros y la tendencia es que baje. La precipitación acumulada en las últimas 12 horas ha sido de 41,3 litros por metro cuadrado, y de 45,3 en las últimas 24 horas.

El mismo río tiene el nivel amarillo a Guriezo aunque el caudal presenta niveles normales, si bien la tendencia es al alza.

Por su parte, hay tres tramos de la cuenca del Pas vigilancia por riesgo de inundación: por el río Pisueña en el Puente del Diablo y La Penilla, y por el Pas en Carandía, aunque el nivel actual (2,24 metros) y el caudal (225,5 metros cúbicos por segundo) solo presenta riesgo en este último. En los tres tramos, la tendencia es que el caudal se mantenga.

En la cuenca del Miera, están en vigilancia las localidades de Liérganes y Puente Agüero, por el río Miera. El caudal de la primera está en nivel amarillo (60,27 metros cúbicos por segundo) así como el nivel actual (1,8 metros).

También en esta cuenca está en aviso Beranga, por el Campiazo, si bien el nivel actual del caudal no presenta riesgo.

Además, en la cuenca del Asón hay otras tres localidades en vigilancia: La Gánadara, por el río de igual nombre; y Ramales de la Victoria y Coterillo por el Asón. Solo en esta última hay nivel de riesgo amarillo, con 3,68 metros.