Transportes licita por 9,5 millones las instalaciones de comunicaciones de la estación de tren de Santander

Infografía de la integración ferroviaria de Santander - ADIF

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha licitado por casi 9,5 millones de euros la reordenación y adecuación de las instalaciones de comunicaciones de la estación de Santander, una nueva actuación para avanzar en la integración del ferrocarril en la ciudad.

En un comunicado, ha destacado que esta inversión, ligada a la nueva configuración del complejo, garantiza que las instalaciones, "fundamentales" en la explotación ferroviaria, estén disponibles "en todo momento a la vez que se van desarrollando las actuaciones vinculadas a la integración".

El contrato comprende tanto la redacción del proyecto constructivo como la ejecución de estas operaciones, que abarcan el despliegue de las instalaciones de fibra óptica y los sistemas de comunicaciones ferroviarias GSM-R y Tren-Tierra, entre otras, en su emplazamiento definitivo.

Por otra parte, el departamento que dirige Óscar Puente ha incidido en que recientemente Adif adjudicó por 37,8 millones de euros, las primeras obras del proyecto de integración del ferrocarril en Santander; el desvío y la estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de la capital cántabra. Y adicionalmente, se adjudicó la asistencia técnica para el control de las obras, por 1,7 millones.

Según ha señalado, estas dos actuaciones comprenden fundamentalmente el desvío de las vías convencionales, lo que permitirá, junto con las del nuevo edificio para usos ferroviarios, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Así, el inicio de estos trabajos responde a los compromisos establecidos en la última comisión de seguimiento del convenio, al igual que el de las obras del nuevo edificio para usos ferroviarios, licitadas el pasado diciembre. Ambas actuaciones serán íntegramente financiadas por Adif, ya que suponen "mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria".

Además, Adif ha asegurado que avanza en la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente, así como del proyecto de reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciado por el administrador ferroviario, el Consistorio y el Ejecutivo regional.

Con estas dos actuaciones, que previsiblemente se licitarán este año, ha resaltado, se alcanzaría la imagen final de toda la actuación, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria.

ESPACIO LIBERADO

Adif ha detallado que en la playa actual de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico, con dos corredores claramente diferenciados y sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

La configuración final de toda la actuación incluye el traslado del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación provisional; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 25.000 m2 junto a la calle Castilla; y la creación de una nueva superficie de unos 54.000 m2 que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

La obra para el desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico, ya adjudicada, y el nuevo edificio para usos ferroviarios, en fase de licitación por 29,5 millones de euros, contemplan todas las operaciones necesarias para liberar los espacios que permitirán ejecutar todas las obras anteriormente indicadas.

Para ello, se rehabilitará un corredor provisional que permita mantener el servicio ferroviario en tanto se desarrollan las obras de integración.

Finalmente, el administrador ferroviario ha hecho hincapié en que la integración del ferrocarril en la ciudad permitirá materializar tres objetivos, "con notables beneficios" tanto para los usuarios como para la operativa ferroviaria y el entorno urbano, como son la modernización y ampliación de la estación, la reordenación del espacio y la cubrición de vías y andenes.