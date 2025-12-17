Transportes licita el estudio de viabilidad del tren Bilbao-Santander con nuevo trazado y soluciones

Archivo - Vías de tren - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 786.500 euros (IVA incluido) un contrato de servicios para redactar el estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander, según se publica hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato ahora licitado tiene por objeto el estudio de nuevas soluciones y trazado para la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre Bilbao y Santander teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el Estudio Informativo con el objetivo de "poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación", ha informado el Ministerio.

El objetivo es definir un corredor entre ambas ciudades que permita conectarlas entre sí y con los municipios que se puedan ver beneficiados por el nuevo trazado, buscando optimizar la ubicación de estaciones para maximizar la población atendida. Para ello, los trabajos se estructuran en dos fases.

En la primera fase se desarrollará un completo estudio de movilidad para caracterizar los flujos de viajeros con origen o destino en ambas ciudades, así como en los municipios de Castro Urdiales y Laredo, y sus entornos de influencia.

Se determinarán así las necesidades de la población, las posibilidades de potenciación de la movilidad, y la demanda de los nuevos servicios de transporte. Se estudiarán además los flujos de mercancías potencialmente captables.

En la segunda fase, se procederá a caracterizar el nuevo trazado entre ambas ciudades. Se analizarán y compararán las alternativas propuestas, debiendo realizarse para ello un estudio de rentabilidad socioeconómica, teniendo en cuenta la demanda y los tiempos de viaje previstos, a fin de determinar la conveniencia de continuar con el desarrollo de la actuación.

ESTUDIO INFORMATIVO DEL TRAMO BILBAO-SANTANDER

El 7 de noviembre de 2025 se inició el proceso de información pública y audiencia a las administraciones del 'Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Bilbao-Santander'. El plazo inicial de 30 días para el trámite de información pública se ha prorrogado otros 15 días hábiles más (el máximo posible según la legislación vigente), habiéndose publicado esta ampliación de plazo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 11 de diciembre.

Este estudio informativo sometido a información pública incluye un análisis de rentabilidad socioeconómica cuyos resultados indican que las soluciones estudiadas ofrecen unas rentabilidades socioeconómicas menores que las mínimas aconsejadas.

Por ello, y para poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación, el estudio informativo concluye que es necesario estudiar nuevas alternativas, para lo que es necesario redactar este nuevo estudio ahora licitado que introduzca algunos cambios en los condicionantes de partida.

Así, en base a los datos de demanda, se evaluará una puesta en servicio por fases; se evaluará la idoneidad del diseño de una nueva infraestructura para tráfico mixto o exclusivo de viajeros; se analizará la posible optimización en la ubicación de las nuevas estaciones, buscando una mayor captación de demanda, y se tendrán en cuenta posibles conexiones entre la nueva infraestructura y la red existente.

Dado que el estudio informativo actualmente en información pública no propone la ejecución de ninguna de las soluciones sometidas a información pública por no cumplir los objetivos del proyecto, si del proceso de información pública actualmente en marcha no se deduce lo contrario, el mismo concluirá con la aprobación del estudio informativo sin establecer banda de reserva alguna y, por tanto, la suspensión de licencias que implica la Ley del Sector Ferroviario decaerá automáticamente, con lo que a efectos de ordenación territorial o urbanística se volverá a la situación previa a someterse el estudio informativo a información pública.