Trasladado a Valdecilla el conductor de un camión tras volcar en una factoría de Nueva Montaña

Camión volcado
Camión volcado - BOMBEROS DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 16:35
Seguir en

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha tenido que ser trasladado esta mañana al Hospital Valdecilla tras volcar su vehículo en una factoría de Nueva Montaña (Santander) durante una operación de descarga.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso del vuelco a las 8.40 horas y ha movilizado a los Bomberos de Santander, que han desplazado un autotanque y han tenido que liberar al afectado de la cabina y extraerle por la luna delantera.

A continuación, el 061 le ha trasladado a Valdecilla. Además, se ha movilizado a la Policía Local y a la Inspección de Trabajo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado