Trasladado a Valdecilla un senderista de 62 años que ha sido rescatado en el monte Porracolina de Soba.

Imagen del rescate en el monte Porracolina en Soba - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trasladado al Hospital de Valdecilla un senderista de 62 años que ha sido rescatado por el helicóptero del Gobierno de Cantabria en el monte Porracolina de Soba.

En la red social X, el 112 de Cantabria ha explicado que el hombre, vecino de Liérganes, no podía continuar la marcha por sus medios.

Tras aterrizar la aeronave, el médico y el rescatador han accedido andando hasta el afectado que ha sido izado con la grúa.

Una vez en el aeropuerto, una ambulancia de Soporte Vital Basico del 061 lo ha trasladado hasta el centro hospitalario.