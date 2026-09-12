'La Traviata' abrirá la nueva programación del Palacio de Festivales con dos sesiones el jueves 17 y el sábado 19

Archivo - Palacio de Festivales de Cantabria arranca programación con La Traviata y contará con Carlos Hipólito, Luz Casal y Fito - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La famosa ópera 'La Traviata' de Giuseppe Verdi abrirá la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria con dos sesiones que tendrán lugar el jueves 17 de septiembre y el sábado 19.

El escenario de la Sala Argenta acogerá, a partir de las 19.30 horas ambos días, la representación de esta pieza estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia en 1853 y que interpretará en Santander la Bilbao Orkestra Sinfonika BOS y el Coro Lírico de Cantabria. Tendrá una duración de 180 minutos con tres descansos.

Contará con la actuación de Sabina Puértolas, Andrés Sánchez Joglar, Mario Cassi, Medea Chikashvili, Alejandro von Büren, Jesús Lavid, Noemí Vazquez, Emilio Suárez, Miguel Ferrando, Javier Díez y Pablo Gómez.

Considerada una de las obras maestras del repertorio operístico universal, 'La Traviata' es una intensa reflexión sobre el amor, el sacrificio, la hipocresía social y la redención.

En el París de 1850, Violetta Valéry, cortesana de los altos círculos parisinos, da una gran fiesta para ahogar la angustia de saberse gravemente enferma. Junto a su amigo Gastón acude un rico heredero provinciano, Alfredo Germont, que queda rendido a la anfitriona y ansía rescatarla de su naufragio vital.

Perdidamente enamorados se refugian en la campiña francesa ajenos a los placeres mundanos. Giorgio, padre del joven, contrario a esta relación, pide a Violetta que abandone a su hijo. Simulando haber dejado de amarlo, ella vuelve a París bajo la protección del barón Douphol.

Pasado un tiempo, Violetta y Alfredo coinciden en una fiesta. Al verla, herido y deseoso de venganza, él la ofende arrojándole dinero en retribución por los servicios prestados. Ella cae desmayada y Douphol desafía en duelo al indignado noble.

Al recuperarse, Violetta confiesa su amor, pero nada cambia. Han pasado unos meses y ella, en su casa, sola y enferma, espera que Alfredo comprenda su sacrificio y regrese.

Éste llega en compañía de su padre arrepentido, pero Violetta está a punto de morir. Alfredo le suplica que lo perdone, pero la mujer pierde la vida en sus brazos.