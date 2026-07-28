Una treintena de artistas y más de 60.000 espectadores han participado en los festivales de la campa de la Semana Grande

Actuación de Pet Shop Boys - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de artistas y más de 60.000 espectadores es el balance de los cuatro festivales de la campa de la Semana Grande de Santander en La Magdalena --Hocky Music, Bahía Sun, Remember Rock y Magdalena en Vivo--, que han tenido lugar durante la semana pasada con motivo de las fiestas de la capital cántabra.

Así lo ha dado a conocer la organización, que en un comunicado ha destacado que el concierto más multitudinario de la edición ha sido el ofrecido por Dani Martín que congregó a 12.000 espectadores.

Una de las citas más esperadas fue la del dúo británico Pet Shop Boys, que fue el recital con más repercusión. Reunieron a más de 7.000 personas en la campa con su gira 'Dreamworld'.

También fue esperado el concierto de Ana Torroja, tras 14 años sin actuar en Cantabria, que repasó los grandes éxitos de Mecano y de su carrera en solitario.

No faltó en Magdalena en Vivo el tradicional concierto solidario protagonizado por los hermanos colombianos Cali & El Dandee, que aterrizaron con 'Sube la Mano Tour' y la cerró Abraham Mateo con '20 años después', en favor de La Cocina Económica, las asociaciones de enfermos de ELA y enfermedades neuromusculares y la entidad que apoya a las personas con parálisis cerebral, ASPACE. Ni tampoco faltó la retransmisión en directo de la final de la Copa del Mundo.

La organización ha indicado que ya pueden adquirirse los primeros abonos para la edición del 2027 de estos festivales en la página web www.magdalenaenvivo.com.

Se han puesto a la venta un número limitado a precios especiales que parten de los 59 euros del abono general y los 99 euros del VIP y de los que quedan ya muy pocas unidades.